Байден и Зеленский обсудили Донбасс и противодействие российской агрессии
Президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский в ходе полуторачасовых переговоров обсудили пути урегулирования в Донбассе. Как заявили в офисе украинского президента, Байден заверил Зеленского в готовности США ввести новые санкции против России в случае ее вторжения на Украину. Во вторник Байден также провел двухчасовые переговоры с Владимиром Путиным.
"Президент США ознакомил меня с содержанием его переговоров с Владимиром Путиным. Также обсудили возможные форматы урегулирования конфликта на Донбассе. Затронули ход внутренних реформ в Украине", - написал Зеленский в "Твиттере" в четверг вечером.
Главным вопросом переговоров стала ситуация на востоке Украины, говорится в заявлении администрации Зеленского.
"Глава украинского государства поблагодарил Джозефа Байдена за последовательную, твердую и решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства и подтвердил непреклонную настроенность на поиск путей к миру на Донбассе", - также заявили в офисе украинского президента.
Глава администрации Зеленского Андрей Ермак в эфире программы украинского телевидения рассказал о некоторых деталях разговора.
"Президент Байден очень откровенно сказал Путину и предупредил обо всех последствиях, если в Кремле будет принято решение об эскалации вокруг украинских границ вплоть до вторжения на территорию Украины, - заявил Ермак. - Соединенные Штаты, и президент Байден сказал очень четко, вместе с партнерами готовы к беспрецедентным санкциям в случае, если это произойдет".
Кроме того, по словам руководителя офиса президента, Байден заверил Зеленского, что США окажут всю необходимую помощь Украине, чтобы та могла "дать любой отпор в любое время".
Также лидеры обсудили энергетическую безопасность и реформы на Украине.
Переговоры с Путиным и угроза вторжения
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Конец истории Подкаст
В начале этой недели Джо Байден провел двухчасовые видеопереговоры с Владимиром Путиным. Темой также стала ситуация в Донбассе в свете скопления российских войск на границе с Украиной.
Украинская разведка полагает, что Россия может начать полномасштабное наступление на Украину. США неоднократно заявляли, что готовы пойти на жесткие санкционные меры в отношении России, если вторжение произойдет.
Россия последовательно отрицает подобные планы.
По итогам разговора в Белом доме сообщили, что Байден предупредил Путина о последствиях в случае нападения России. Позже советник Байдена по вопросам безопасности Джейк Салливан уточнил, что США готовы предпринять шаги, "которые мы не сделали в 2014 году".
Глава аппарата Зеленского Андрей Ермак добавил, что среди обсуждавшихся президентами вопросов была и тема курса Украины на членство в НАТО.
"Байден очень четко сказал, что решение о вступлении в НАТО - это только решение украинского народа, это суверенное независимое государство, и что он этот вопрос даже не готов был обсуждать. Это зависит от Украины и членов НАТО", - заявил он.