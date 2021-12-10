По меньшей мере 53 человека погибли в Мексике после того, как грузовик с мигрантами перевернулся

41 минуту назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Огромный грузовик перевернулся, не удержавшись на крутом повороте

Более пятидесяти человек погибло, десятки получили травмы после того, как грузовик, битком-набитый мигрантами из стран Центральной Америки, перевернулся на юго-востоке Мексики, сообщили представители властей.

В грузовике находилось более сотни мигрантов. Он перевернулся на шоссе, ведущем в административный центр штата Чьяпас Тустла-Гутьеррес. Число травмированных составило более полусотни.

Этот дорожный инцидент стал одним из самых смертоносных в истории Мексики, заявил Луис Мануэль Гарсия из агентства гражданской обороны штата.

По его словам, среди пострадавших и погибших есть как мужчины, так и женщины с детьми. Их гражданство пока точно не установлено, но местные власти утверждают, что большинство - из Гондураса и Гватемалы.

Сообщают, что грузовик превысил скорость, на крутом повороте перевернулся и врезался в пешеходный мостик.

Штат Чьяпас граничит с Гватемалой - именно через него пролегают главные маршруты нелегальных мигрантов.

Каждый год через Мексику в США устремляются сотни тысяч мигрантов, спасающихся от нищеты и насилия, царящих в некоторых странах Центральной Америки. Многие из них платят контрабандистам, которые незаконно перевозят их в грузовиках - эти путешествия долгие и опасные.

Согласно данным Международной организации по миграции, пересечение границы Мексики и США - самое опасное в мире: только в этом году по меньшей мере 650 человек погибли, пытаясь проникнуть на американскую территорию. Это больше, чем когда-либо (с тех пор, как организация начала собирать такие данные).

В пути до границы Соединенных Штатов также происходит много трагических происшествий, но их труднее задокументировать.