Актер Джусси Смоллетт заявлял, что на него напали расисты. Присяжные сочли, что он соврал

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Коллегия присяжных в Чикаго пришла к выводу, что актер Джусси Смоллетт, известный по телесериалу "Империя" (Empire), дал ложные показания о якобы совершенном на него нападении.

39-летний Смоллет признан виновным по пяти пунктам обвинения в нарушении общественного порядка. По каждому пункту предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Учитывая отсутствие у Смоллетта предыдущих судимостей, ему могут назначить более мягкое наказание или испытательный срок. Дата вынесения приговора еще не назначена.

В январе 2019 года Смоллетт обратился в полицию с заявлением о том, что на него было совершено нападение. Актер утверждал, что двое неизвестных избили его, выкрикивая гомофобные и расистские оскорбления, вылили на него "химическое вещество" и затянули на его шее петлю.

Полиция начала расследование и уже в феврале того же года заподозрила Смоллета в инсценировке нападения и предъявила ему обвинение в даче ложных показаний.

На суде присяжные заслушали братьев Абимболу и Олабинджо Осундайро, которые заявили, что Смоллетт сам организовал нападение и заплатил им 3500 долларов (около 250 тыс. рублей) за его осуществление.

По версии обвинения, актер рассчитывал на то, что сообщения об инциденте привлекут к нему внимание общественности, что позволит ему извлечь из этого финансовую выгоду.

Смоллет на суде отрицал, что нападение было инсценировкой и заявлял, что выписанный им чек на имя Абимболы Осундайро был платой за услуги тренера и повара.