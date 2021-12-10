Ассанжу снова грозит экстрадиция в США после решения английского суда

10 декабря 2021, 10:50 GMT Обновлено 7 минут назад

Автор фото, Reuters

Двое судей Высокого суда в Лондоне постановили, что Джулиан Ассанж может быть экстрадирован в США после того, как Вашингтон предоставил Великобритании гарантии относительно безопасности его содержания под стражей до суда в США и после него.

"Суд разрешает Ассанжу обжаловать это решение", - сказал один из принявших решение в пользу США судей Тимоти Холройд.

Невеста Джулиана Ассанжа Стелла Морис заверила, что их юристы это сделают в самое ближайшее время.

Если Ассанж не сможет найти способ отсрочить экстрадицию из Великобритании, он может оказаться в США уже через несколько недель.

50-летний Джуллиан Ассанж с 2012 года обвиняется в США в заговоре с целью получения и раскрытия сведений, составляющих государственную тайну, после того, как на сайте WikiLeaks были опубликованы тысячи секретных документов правительства США, в том числе дипломатическая переписка и информация военного характера - (полный список обвинений ниже).

С 2019 года Ассанж находится в британской тюрьме, его арестовали за нарушение условий освобождения из-под стражи под залог.

С 2012 по 2019 год основатель WikiLeaks жил в посольстве Эквадора в Лондоне. Он находился там под защитой, пытаясь избежать экстрадиции в Швецию, где против него были выдвинуты обвинения в сексуальном насилии. Эти обвинения он всегда отрицал, в итоге шведское дело против него было закрыто.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Основная причина, по которой суд в январе отказался экстрадировать Асссанжа - состояние психического здоровья Ассанжа. Судья в Лондоне пришла к выводу, что риск самоубийства слишком велик. Джулиан Ассанж в 2019 году перед отправкой в британскую тюрьму "Белмарш"

В январе этого года суд в Лондоне отказался экстрадировать Ассанжа в США, после чего власти США обжаловали постановление в Высоком суде.

Тогда адвокаты Ассанжа заявили, что их клиент находится в состоянии, которое может привести к желанию совершить самоубийство, а власти США не привели никаких гарантий того, что условия в которых будет содержаться Ассанж могут защитить его от этого.

Суд согласился с адвокатами Ассанжа.

Представитель американской стороны Джеймс Льюис заявил, что судья поддался на манипуляции Ассанжа, который разжалобил суд угрозами самоубийства, и такой прецедент может в итоге использовать каждый, кто захочет избежать экстрадиции.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Сторонники Ассанжа на протяжении всех слушаний проводили демонстрации перед Высоким судом Лондона

Джеймс Льюис также напомнил, что на слушаниях в октябре он предоставил суду гарантии безопасного содержания Джулиана Ассанжа в тюрьме. Вот они:

США обязуются не помещать Ассанжа в одиночное заключение до или после суда - если он не совершит никаких дальнейших правонарушений.

Ассанж получит возможность отбывать наказание в Австралии. Он сможет попросить о переводе в австралийскую тюрьму, и США возражать против этого не будут.

Администрация тюрьмы, где будет сидеть Ассанж, обеспечит ему любое рекомендованное врачами лечение.

Ассанжа не будут помещать в тюрьму супермаксимальной безопасности ADX Florence, где заключенные содержатся в полной изоляции друг от друга.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В январе 2021 года британский суд отказался экстрадировать основателя WikiLeaks в США

Эдвард Фицджеральд, адвокат Ассанжа, сказал, что эти гарантии были представлены слишком поздно, чтобы их можно было должным образом проверить, поэтому судья принял абсолютно верное решение.

"Совершенно разумно считать выдачу психически больного человека невозможной, потому что его экстрадиция может привести к его смерти", - сказал Фицджеральд на слушаниях в октябре, добавив, что суд должен иметь возможность использовать свои полномочия для защиты людей от экстрадиции в иностранное государство, в котором не можем контролировать, что с ними сделают.

Однако, на сегодняшнем заседании судьи все же решили, что США смогут обеспечить безопасность Ассанжу и не допустить его самоубийства.

В случае обвинительного приговора Джулиану Ассанжу в США его совокупный срок составит до 175 лет тюремного заключения.

В чем США обвиняют Ассанжа?

Автор фото, Reuters Подпись к фото, "Не надо экстрадировать Ассанжа. Журналистика это не преступление" - с таким плакатом в одной из акций протеста участвовал и папа Ассанжа

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"Дело Ассанжа" началось в 2012 году, когда на сайте WikiLeaks были опубликованы тысячи секретных документов правительства США, в том числе дипломатическая переписка и информация военного характера.

США выдвинули против находившегося на тот момент в Британии Ассанжа 17 обвинений в разглашении государственной тайны и одно - в незаконном взломе компьютерных сетей.

Американские прокуроры заявили, что своими разоблачениями он поставил под угрозу жизни агентов американской разведки в ряде стран, прежде всего ближневосточных.

Летом 2020 года минюст США расширил обвинительное заключение против Ассанжа. В документе появилась новая доказательная база. В частности, американские власти рассказали о нескольких конференциях, на которых Ассанж якобы пытался завербовать хакеров, которые могли помочь ему добыть секретную информацию.