Певица Тейлор Свифт предстанет перед судом по обвинению в плагиате

40 минут назад

Претензии к Свифт заключаются в том, что в ее хите 2014 года Shake It Off повторились слова из сингла Playas Gon' Play женской группы 3LW (3 Little Women, или "Три маленькие женщины"), вышедшего в 2001 году.

Поводом к подаче иска стали слова из песни Shake It Off

"Shake It Off" ("Встряхнись") Тейлор Свифт - самый продаваемый сингл в ее карьере, он возглавлял чарты США и занял второе место в Британии, уступив лишь песне "All About That Bass" Меган Трейнор.