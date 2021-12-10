"Он был убит зря". Вскрытие альпаки Джеронимо не подтвердило диагноз, из-за которого его усыпили

час назад

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Хелен Макдональд называла Джеронимо своим благословением и огромной радостью

Результаты вскрытия альпаки Джеронимо не подтвердили, что животное при жизни болело туберкулезом крупного рогатого скота (bTB), хотя именно из-за этого диагноза его усыпили 31 августа этого года.

Британские власти опасались, что альпака станет причиной распространения заболевания, и на его умерщвление был выдан судебный ордер.

За судьбой Джеронимо следили очень многие в Британии и за ее пределами. Его хозяйка Хелен Макдональд вела многолетнюю кампанию по спасению своего питомца, настаивая на сомнительности метода тестирования, показавшего наличие туберкулеза у альпаки.

Петицию за спасение альпаки подписали сотни тысяч британцев. Макдональд подала несколько исков в Высокий суд, а проиграв дело, пообещала добиваться посмертного вскрытия Джеронимо ради будущей справедливости в отношении других животных.

"Наконец-то мы получили полные результаты вскрытия, и очевидно, что у этого животного не было туберкулеза, - сказал один из активистов кампании за спасение Джеронимо Доминик Дайер. - Несчастный Джеронимо был убит абсолютно зря, самым жестоким и отвратительным способом, на глазах у мировой прессы".

"Сегодня очень печальный день. Пока ничто в анализах Джеронимо не подтверждает того, что он был инфицирован, - сказал доктор Иэн Макгилл, ветеринар, изучивший первые выводы комиссии по вскрытию. - Мы всегда сомневались в правильности первоначального диагноза, и, как ни грустно, ожидали чего-то подобного".

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Макдональд (слева) боролась за своего питомца несколько лет при поддержке сотен тысяч человек в Британии и по всему миру

Ветеринарные врачи, представляющие правительство, называют результаты последних тестов недостаточно показательными. По их словам, спорные данные не отменяют того факта, что животное при жизни могло болеть туберкулезом. Кроме того, говорят они, в анализах есть признаки туберкулезного поражения тканей.

Специалисты, вставшие на сторону Хелен Макдональд, заявляют, что прямых признаков поражения в посмертных анализах альпаки нет.

Адвокаты Макдональд подготовили заявление, из которого следует, что диагноз альпаки, приведший к его гибели, был ошибочным. Сама Макдональд пока не прокомментировала последние события.

Главный ветеринарный врач Великобритании Кристин Миддлмисс выразила сочувствие Хелен Макдональд и всем хозяевам, чьи питомцы оказались жертвами такого ужасного заболевания.

Многолетняя тяжба

Хелен Макдональд привезла Джеронимо в Англию из Новой Зеландии в августе 2017 года, и все это время животное находилось на ее ферме в Викваре, недалеко от Бристоля.

В ноябре того же года анализы животного дважды дали положительный результат на туберкулез.

В ходе дальнейшей судебной тяжбы, растянувшейся на несколько лет, Хелен Макдональд - сама по образованию ветеринарная сестра - настаивала, что результаты тестов, показавших наличие туберкулеза у Джеронимо, нельзя считать верными из-за механизма забора анализа. Она указывала на то, что в рамках теста Enferplex животному сначала вводится туберкулин - экстракт белков, полученных из микобактерий туберкулеза, что и стало причиной положительного результата.

Автор фото, SWNS Подпись к фото, Дело Джеронимо стало настолько резонансным, что уводить животное с фермы пришлось под полицейским конвоем. Десятки человек пришли к владениям Хелен Макдональд, чтобы помешать властям забрать альпаку

Она также указывала, что с момента прибытия в Великобританию альпака Джеронимо находился на ее ферме без контактов с другими животными, и не представлял эпидемиологической угрозы.

Британские власти посчитали, что животное приехало из Новой Зеландии уже зараженным и могло стать причиной распространения заболевания, способного обернуться катастрофой для сельского хозяйства страны.

31 августа 2021 года сотрудники департамента продовольствия, окружающей среды и сельских районов увели животное с фермы под конвоем полиции, и в тот же день альпаку усыпили.

Хронология событий

Автор фото, Jacob King/ PA Wire