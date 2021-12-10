"Да пошел он". Трамп публично обругал Нетаньяху в интервью израильскому журналисту

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, При Дональде Трампе отношения США и Израиля были самыми тесными за последние десятилетия

Бывший президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на своего некогда близкого союзника Биньямина Нетаньяху, обвинив его в предательстве и не постеснявшись бранных выражений.

По словам Трампа, его разгневало то, как Нетаньяху поздравил с победой на выборах Джо Байдена. Трамп также отметил, что именно он, находясь на посту президента США, спас Израиль от гибели.

Эти заявления Трампа прозвучали в ходе интервью, которые он давал в апреле и июле этого года израильскому журналисту Бараку Равиду для книги о его роли в ближневосточном мирном процессе.

Действительно, при администрации Трампа отношения между США и Израилем были самыми близкими за всю историю двух стран, а отношения между Трампом и Нетаньяху выглядели особо теплыми и личными, причем оба политика не стеснялись публично хвалить друг друга.

В беседах с Равидом Трамп обвинил Биньямина Нетаньяху в том, что тот якобы чересчур поспешил с поздравлениями Джо Байдену после выборов 2020 года.

Сам Трамп результаты этих выборов оспаривал, однако его доводы не нашли должного подтверждения.

"Первым, кто поздравил [Джо Байдена] был Биби [Биньямин] Нетаньяху, человек, для которого я сделал больше, чем для кого либо. Биби мог бы и промолчать. Но он сделал ужасную ошибку", - возмутился Трамп.

"Он очень поспешил, он почти всех опередил. Я с тех пор с ним не разговариваю. Да пошел он...", - добавил он.

Нужно отметить, что Нетаньяху был не первым, кто поздравил Байдена, и уже через несколько минут он передал в "Твиттере" поздравления самому Трампу.

"Никто не сделал для Биби больше, чем я. Он мне нравился. Он мне по-прежнему нравится, но я также ценю преданность", - продолжил бывший глава Белого дома.

Нетаньяху был премьер-министром Израиля рекордные 18 лет, но в июне этого года покинул пост, не сумев сформировать коалицию после очередных всеобщих выборов.

В своих интервью Дональд Трамп с уверенностью говорил, что спас Израиль от уничтожения.

"Вот что я вам скажу - если бы не я, Израиль был бы разрушен. Вы хотите знать правду? Так вот - Израиля к этому моменту уже могло и не быть", - заявил он.

В свой президентский срок Дональд Трамп предпринял ряд шагов в отношении Израиля, возмутивших арабский мир. В частности, при нем США признали неделимый Иерусалим столицей Израиля, хотя в международном праве Восточный Иерусалим считается оккупированной палестинской территорией.

Также Трамп объявил еврейские поселения на палестинских территориях законными и признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами, которые ООН считает оккупированными сирийскими землями.

Восточный Иерусалим и Голанские высоты были заняты Израилем в 1967 году в ходе Шестидневной войны, развязанной против него пятью четырьмя арабскими государствами и Алжиром.

В ходе своего президентского срока Дональд Трамп выступил посредником в заключении мирного договора между Израилем и срзу несколькими арабскими странами - Бахрейном, Объединенными Арабскими Эмиратами и Суданом.

Это стало большим прорывом в ближневосточной политике, так как почти три десятка арабских государств не признают Израиль из солидарности с палестинцами.