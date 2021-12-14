Переговоры по ядерной сделке с Ираном близки к провалу. Это может грозить Ближнему Востоку войной

час назад

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Седьмой раунд переговоров по возобновлению иранской ядерной сделки между Западом и Тегераном начался в Вене 29 ноября

Страны Запада, участвующие в очередном раунде переговоров с Тегераном по иранской ядерной сделке, заявили, что встреча в Вене - бессмысленная трата времени, поскольку иранская сторона выдвинула условия, заведомо блокирующие путь к соглашению.

В австрийской столице проходит седьмой этап переговоров в формате "4+1" с участием США, Британии, Франции и Германии с одной стороны и Ирана - с другой.

По некоторым сообщениям, в этом раунде Иран отказался от всех компромиссов, которые были достигнуты в ходе предыдущих шести.

Ядерная сделка, по сути лишающая Иран возможности развивать собственную ядерную программу в обмен на снятие экономических санкций, была заключена между Вашингтоном и Тегераном в 2015 году при администрации Барака Обамы. Следующий глава Белого дома Дональд Трамп вывел США из этого соглашения, а новый президент Джо Байден инициировал возврат к переговорам.

Однако британская, французская и немецкая делегации, находящиеся сейчас в Вене, считают, что время для возобновления соглашения почти ушло. Кроме обсуждения его новых условий, необходимо пересмотреть старые, учитывая, какой рывок в развитии своей ядерной программы сделал Иран за то время, пока сделка была зморожена, а это требует другого формата.

Представители Тегерана, со своей стороны, заявляют, что западные партнеры ведут себя неконструктивно, выбрав обвинительный тон в отношении Ирана.

"Некоторые участники никак не откажутся от своей привычки показывать пальцем [на нас], вместо того, чтобы заняться настоящей дипломатией", - написал в своем "Твиттере" глава иранской делегации Али Багери Кани.

Он подчеркнул, что Тегеран уже давно обозначил Западу свои условия и делает все возможное для преодоления разногласий.

"Дипломатия - это улица с двустронним движением. Если есть реальное желание исправить какие-то ошибки, то путь к выгодной сделке будет быстро найден", - заявил Кани.

Ставки высоки

Автор фото, AFP Подпись к фото, После почти полугодичной паузы иранская делегация вернулась за стол переговоров в бескомпромиссном настроении. Глава делегации Али Багери Кани чувствует себя уверенно

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Непрямые переговоры между Ираном и США начались еще в апреле этого года, но в конце лета, после избрания Ибрахима Раиси президентом Ирана, были отложены.

Раиси известен своей жесткой позицией в отношении Запада, а западные экономические санкции против Ирана считает благом для своей страны, так как видит в них возможность для модернизации и развития собственной экономики.

Лишь в конце 2021 года Иран согласился вернуться за стол переговоров, но приехал в Вену с перечнем жестких условий и бескомпромиссной позицией по многим вопросам.

В частности, Тегеран настаивает, чтобы условия нового соглашения (если оно будет достигнуто) выполнялись всеми последующими администрациями Белого дома. Учитывая особенности американской политической системы, это условие абсолютно невыполнимо.

Ставки в Вене высоки, говорят аналитики. Провал переговоров может обернуться новым витком конфликта на Ближнем Востоке.

Израиль, который в вопросах, связанных с Ираном, и так никогда не рассчитывает на дипломатическое урегулирование, не будет сидеть сложа руки.

Израиль видит в иранской ядерной программе прямую угрозу своей безопасности и попытается заручиться поддержкой Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. Обе эти страны находятся в состоянии вражды с Ираном, а с Израилем - напротив, произошло сближение.

В сентябре 2020 года при посредничестве Дональда Трампа ОАЭ и Израиль подписали мирное соглашение, а осенью этого года саудовцы и израильтяне открыли друг для друга воздушное пространство.

Накануне в Абу-Даби состоялась первая историческая встреча между премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом и наследным принцем Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммадом бен Заидом бен Султаном Аль Нахайяном.

По мнению аналитиков, хотя тема Ирана не фигурировала в официальном протоколе встречи двух лидеров, они безусловно обсуждали этот вопрос.

Последнее предупреждение?

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Госсекретарь США Энтони Блинкен внимательно следит за ходом переговоров в Вене, находясь с визитом в Индонезии

Госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся с визитом в Индонезии, заявил, что в случае неудачи в Вене у Вашингтона в запасе есть несколько альтернативных вариантов.

"До нынешнего момента мы шли по пути дипломатии, потому что это лучший вариант, но мы активно взаимодействуем с союзниками в проработке альтернатив", - сказал он.

По мнению Блинкена, Иран присутствует на переговорах, но не участвует в них по-настоящему, а время на реанимацию соглашения быстро истекает.

"Если в самое ближайшее время не произойдет настоящего прорыва, соглашение по Ирану можно будет считать пустышкой", - заявил госсекретарь.

Ранее о неких возможных дополнительных мерах в отношении Ирана упомянул и президент США Джо Байден, не пояснив, однако, в чем их суть.