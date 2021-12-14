Убийства, смертельный голод, торговля детьми. ООН заслушала доклад по текущей ситуации в Афганистане

14 минут назад

Автор фото, AFP Подпись к фото, Пока еще работающая на территории Афганистана организация "Врачи без границ" пытается помочь детям с явными признаками недоедания

Агентство ООН по правам человека во вторник сообщило, что информация о массовых убийствах мирных афганцев талибами находит подтверждение, несмотря на обещания новых властей не преследовать население, сотрудничавшее с силами международной коалиции.

По данным ООН, сотрудникам агентства удалось доказать более 100 убийств, совершенных без суда и следствия с августа этого года, когда талибы пришли к власти.

Все жертвы - бывшие сотрудники афганских служб безопасности и прежнего правительства Афганистана. 47 человек были убиты в последние несколько недель, следует из доклада благотворительной организации Human Rights Watch.

"В некоторых случаях тела выставлялись на всеобщее обозрение, что усиливало страх определенной группы населения", - сказала заместитель верховного комиссара ООН по правам человека Нада аль-Нашиф на специальном заседании по текущей ситуации в Афганистане.

Представитель МИД Афганистана Абдул Кахар Балхи категорически отверг выводы ООН, заявив во вторник, что новое правительство выполняет свое обещание об амнистии всем бывшим сотрудникам прежних властей и их иностранных союзников.

"Любой, кто будет уличен в нарушении декрета об амнистии, подвергнется преследованию и наказанию", - заверил представитель МИД.

Он заявил, что все возможные случаи самосуда будут тщательно расследованы, но призвал Запад научиться разделять правду и слухи.

Пресс-секретарь движения "Талибан" (запрещено в России) Кари Сайед Хости также заявил, что доклад HRW основан на неподтвержденной информации. По его словам, отдельные случаи расправы над бывшими полицейскими или военными действительно имели место, но все это было личной местью отдельных граждан или вызвано клановой враждой.

На заседании ООН Нада аль-Нашиф также сообщила, что в провинции Нангархар были убиты десятки человек по подозрению в причастности к джихадистской группировке "Вилаят Хорасан", являющейся частью "Исламского государства" (организация запрещена в Росссии) - главного врага талибов в Афганистане.

В отношении этих людей, по словам аль-Нашиф, талибы применяют особо жестокие способы убийства - такие как повешение и обезглавливание. Трупы также подолгу оставляют на виду в общественных местах.

Смертельный голод

Автор фото, AFP Подпись к фото, Талиб присматривает за женщинами, стоящими в очереди за гуманитарной помощью

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Также на заседании во вторник в ООН отметили, что гуманитарный кризис в Афганистане, который сам по себе не является неожиданностью, развивается более стремительными темпами, чем предполагалось.

Голод толкает афганцев на беспрецедентные шаги для выживания. Заметно участились случаи продажи детей. Особо нуждающиеся семьи продают своих маленьких детей, чтобы выручить деньги на еду для старших, которые могут выполнять работу по хозяйству.

По прогнозам ООН, более 23 млн афганцев (это более половины населения страны) столкнутся с ужасным голодом. Ранее ожидалось, что пик гуманитарной катастрофы придется на вторую половину зимы, но, по последним данным, это происходит уже сейчас.

По данным Всемирной продовольственной программы, в настоящий момент около 98% афганцев сильно недоедают.

В ООН предупреждают, что населению придется выбирать между миграцией или смертельным голодом. Но миграция в зимние месяцы без продовольствия тоже равносильна смерти.

"На Афганистан навалилась такая лавина голода и нищеты, каких я прежде в своей практике не видела", - говорит глава афганского отдела Всемирной продовольственной программы Мэри-Эллен Макгрегори.

Гуманитарная ситуация в Афганистане вызвана двумя обстоятельствами: неурожаем из-за засух и блокировкой иностранных активов страны после прихода к власти талибов.