Опрос: все больше россиян ожидают массовых протестов, но все меньше готовы в них участвовать

27 минут назад

Автор фото, Mikhail Tereshchenko/TASS

Все больше россиян ожидает массовых протестов в стране, но не все из них готовы участвовать в протестных акциях, следует из опроса, проведенного "Левада-центром" (внесен в России в реестр иностранных агентов). На уровень готовности людей к протестам влияет потребительский статус, а также то, как граждане оценивают деятельность президента и окружающую ситуацию. Серьезных триггеров для протестов сейчас нет, утверждают социологи.

Из итогов опроса следует, что число людей, ожидающих в стране массовых акций по экономическим причинам, увеличилось на 4% по сравнению с августом 2021 года и достигло 30%. При этом готовность участвовать в таких протестах слегка уменьшилась - с 24 до 21%.

Более всего протестные настроения свойственны людям с низкими доходами, а также тем, кто не одобряет деятельность президента и считает, что страна "движется в неверном направлении". Из них почти каждый третий выразил готовность участвовать в массовых акциях.

Протестный потенциал по политическим требованиям с августа не изменился - их считают возможными 27% россиян. При этом лишь 17% опрошенных готовы участвовать в таких протестах - это на 2% меньше, чем в августе.

Наиболее вероятными опрошенные считают протесты из-за введения QR-кодов. В них верят 43% респондентов. Участвовать в таких протестах изъявили готовность 25% опрошенных.

По словам социолога Левада-Центра Степана Гончарова, опрос показал, что фактически протестные настроения россиян за последнее время не изменились. В разговоре с Би-би-си он подчеркнул, что индикаторы показывают "скорее то, что люди видят вокруг, а не их собственную готовность выходить".

"Мы видим, что протестные настроения растут во время каких-то общественных всплесков и снижаются, когда раздражающих факторов нет, - рассказал Гончаров. - Да, сейчас есть определенное недовольство - прежде всего вакцинацией, QR-кодами, но оно не канализируется в желание и готовность выходить на улицы. Серьезных триггеров для протеста сейчас не видно".