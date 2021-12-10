21-летняя дочь Кадырова получила медаль "За заслуги перед Чеченской республикой"

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Автор фото, Grozny Mayor's office

Дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Хадижат - начальник грозненского департамента дошкольного образования - награждена медалью "За заслуги перед Чеченской республикой".

Как сообщил в своем "Инстаграме" глава администрации главы и правительства Чечни Галас Таймасханов, 21-летняя Хадижат Кадырова получила награду "за вклад в развитие системы дошкольного образования" и "безупречную добросовестную работу".

Хадижат Кадырова возглавляет департамент дошкольного образования Грозного около года.

"За прошедший период сфера дошкольного образования города претерпела значительные позитивные изменения", - написал Таймасханов.

По информации портала "Грозный Информ", Хадижат Кадырова родилась 17 января 2000 года. Ранее местные СМИ также писали, что Хадижат еще в школе выучила наизусть Коран и получила звание хафиза.

В октябре этого года другая дочь главы региона - 22-летняя Айшат Кадырова - была назначена на должность министра культуры Чечни.

"Я уверен, что на ответственном посту министра культуры Чеченской Республики Айшат добьется еще более значимых результатов в своей деятельности и успешно справится с поставленными задачами", - написал тогда в "Инстаграме" спикер республиканского парламента Магомед Даудов, назвав Кадырову своей племянницей.

До прихода на госслужбу Кадырова управляла домом исламской моды Firdaws. Чеченский бренд в 2009 году создала жена главы Чечни Медни Кадырова, затем управление компанией передали его дочери.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Кадырова в Париже: что европейцы думают о чеченской моде

Айшат - первая из детей Рамзана Кадырова, получившая руководящую должность.