Коронавирус: "Омикрон" распространяется с феноменальной скоростью, новый вариант "Дельты" добрался до Китая

21 минуту назад

Автор фото, PA Media

Британские власти заявили, что вариант коронавируса "Омикрон" распространяется невероятно быстро, Северная Ирландия вводит ковидные паспорта для ресторанов, в Пакистане подтвержден первый случай заражения "Омикроном", а более заразный штамм "Дельты" зарегистрирован в Китае. Главное о пандемии коронавируса в мире - в нашем обзоре.

"Омикрон" распространяется по Великобритании

В понедельник британские власти предупредили, что темпы заражаемости "Омикроном" невероятно высоки - этот вариант коронавируса составляет около 40% всех инфекций в Лондоне. Правительство предлагает гражданам как можно скорее сделать бустерные прививки, поскольку, согласно имеющимся данным, люди, получившие две дозы вакцины, значительно более уязвимы.

С тех пор как 27 ноября в Соединенном Королевстве были обнаружены первые случаи заражения вариантом "Омикрон", премьер-министр Борис Джонсон ввел более жесткие ограничения и в воскресенье сообщил нации, что новый всплеск инфекции, вызванный "Омикроном", уже на пороге.

По прогнозам британских властей, если не принять меры, к концу декабря число инфицированных может достигнуть миллиона человек.

"Теперь мы знаем об "Омикроне", что он распространяется с феноменальной скоростью, чего мы никогда раньше не видели, количество инфекций удваивается каждые два-три дня", - сказал министр здравоохранения Саджид Джавид в интервью телеканалу Sky News.

По словам министра, в Англии еще не было подтвержденных случаев смерти от "Омикрона" и всего 10 человек были госпитализированы с этим вариантом.

Данные, обнародованные в пятницу, показали, что эффективность вакцины против симптоматической инфекции в случае с "Омикроном" при наличии только двух доз существенно снижается, но третья доза повышает защиту более чем на 70%.

По словам Джавида, хотя симптомы этого варианта могут быть более легкими, его быстрое распространение означает, что если правительство не примет меры, служба здравоохранения может не справиться.

Ковидные паспорта в Северной Ирландии

Ковидные паспорта теперь имеют юридическую силу в Северной Ирландии, а гостиницы и прочие места индустрии отдыха и развлечений могут быть оштрафованы на сумму до 10 000 фунтов в случае несоблюдения этих правил.

Посетители должны предъявить доказательство вакцинации, отрицательный результат теста или свидетельство о недавно перенесенном ковиде, чтобы посещать рестораны и развлекательные заведения.

Паспорта были введены 29 ноября, но в течение двух недель были необязательными.

В прошлом месяце министры проголосовали за обязательные проверки, несмотря на сопротивление Демократической юнионистской партии.

Член ДЮП и первый министр Северной Ирландии Пол Гиван заявил, что доказательств эффективности ковидных паспортов в борьбе с распространением инфекции нет.

Однако другие партии поддерживают эту схему, и министерство здравоохранения заявило, что эта мера вводится, чтобы помочь ограничить передачу Covid-19 в условиях повышенного риска.

Правила коснутся большей части сектора развлечений, включая пабы, клубы и лицензированные рестораны, а также многие закрытые развлекательные заведения, такие как кинотеатры и театры.

В Северной Ирландии уже обнаружено 10 случаев варианта "Омикрон".

Шестая волна во Франции

Франция, все еще переживающая пятую волну коронавируса, вызванного вариантом "Дельта", в январе столкнется с шестой волной, принесенной "Омикроном". Об этом предупредил Мартин Хирш, глава парижской группы больниц AP-HP, крупнейшей больничной системы Европы.

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"Мы пока еще ни словом не обмолвились о шестой волне, вызванной "Омикроном", которая нагрянет позже, в январе", - сказал Хирш в интервью радио RTL.

Новый вариант "Дельты" добрался до Китая

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Китай сообщил о всплеске инфекций Covid-19 в восточной провинции Чжэцзян. По словам врачей, новые случаи относятся к появившемуся в конце июля штамму "Дельта" суб-линии AY.4. Местные власти ввели ограничения на проведение общественных собраний и выезд за пределы провинции.

Провинция Чжэцзян зарегистрировала 138 подтвержденных случаев передачи вируса и одного бессимптомного носителя в период с 5 по 12 декабря на фоне последнего повторного появления Covid-19, сообщило в воскресенье государственное информационное агентство Синьхуа.

Полногеномное секвенирование и анализ показали, что случаи заболевания в трех городах провинции вызваны суб-линией штамма "Delta" AY.4, говорится в отчете местного Центра по контролю и профилактике заболеваний. Считается, что этот вариант более заразен, чем оригинальная "Дельта". В конце осени его наблюдали в нескольких странах, однако нигде он не стал доминирующим, отметила Розелин Лемус-Мартин, доктор наук в области молекулярной и клеточной биологии Оксфордского университета.

В провинции Чжэцзян живет 64,6 млн человек. По данным Национальной комиссии здравоохранения, в понедельник на материковой части Китая был зарегистрирован 101 подтвержденный случай Covid-19, 80 из которых связаны с местной передачей, а 21 - из-за границы.

Первый случай в Пакистане

Больница Университета Ага Хана в Карачи в понедельник подтвердила первый в Пакистане случай заражения вариантом "Омикрон".

Других пациентов с этим вариантом коронавируса в больнице пока нет.

Национальный институт здоровья также подтвердил эти данные.