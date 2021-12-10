Принц Уильям и Кейт опубликовали рождественскую открытку. Новость в одном фото

41 минуту назад

Автор фото, Reuters

Принц Уильям и его жена герцогиня Кембриджская Кейт опубликовали традиционное фото к Рождеству. На фотографии они изображены вместе с тремя детьми - восьмилетним принцем Джорджем, шестилетней принцессой Шарлоттой и трехлетним принцем Луи - во время визита в Иорданию.

Снимок размещен в официальном аккаунте Уильяма, второго в очереди на британский престол после своего отца принца Чарльза, и Кейт в "Инстаграм". Фото сопровождается подписью: "Рады поделиться с вами новой фотографией нашей семьи, которая использована для рождественской открытки этого года".

Кенсингтонский дворец сообщил, что фото было сделано в Иордании в этом году, однако не уточнил, когда именно.