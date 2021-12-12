Борис Джонсон участвовал в рождественской викторине, несмотря на Covid-ограничения

53 минуты назад

Автор фото, Sunday Mirror

Британский премьер Борис Джонсон в прошлом году принимал участие в рождественской викторине в своей резиденции, подтвердили в правительстве. Но это была виртуальная вечеринка, настаивают на Даунинг-стрит, реагируя таким образом на скандал, который сообщения о вечеринках вызвали в прессе и в парламенте.

Скандал продолжается развиваться. Издание Sunday Mirror в субботу вечером опубликовало фото с Джонсоном во время викторины, в которую, по его данным, на Даунинг-стрит,10 играли 15 декабря, когда в Лондоне было запрещено находиться в домашних условиях тем, кто не живет вместе. То есть за три дня до 18 декабря, когда на Даунинг-стрит, как сообщали ранее СМИ, прошла рождественская вечеринка.

В правительстве, комментируя фото с Джонсоном, заявили, что премьер-министр все лишь "коротко" принял участие в этом мероприятии, поскольку хотел поблагодарить сотрудников за тяжелую работу во время пандемии коронавируса.

Член Палаты общин от Лейбористской партии Анджела Рэйнер в связи с этим заявила, что Джонсон не подходит для руководства страной, поскольку он считает, что "одно правило для него, а другое для всех". По ее словам, теперь выясняется, что на Даунинг-стрит,10 было несколько вечеринок и собраний, а премьер-министр "даже принял участие в праздничной викторине", хотя в правительстве ранее отрицали, что такие собрания вообще были.

"Это была виртуальная викторина"

На фото, опубликованном Sunday Mirror, премьер-министр сидит за столом рядом с двумя коллегами - по правую руку от него мужчина с праздничной мишурой на шеей, по левую руку женщина, очевидно, в колпаке Санта-Клауса. Теперь Джонсона обвиняют уже в личном нарушении законов о коронавирусе, подчеркивает издание. В викторине он зачитывал вопросы.

В то время в Лондоне действовали коронавирусные ограничения, запрещавшие смешивание представителей разных домохозяйств в помещении (за некоторыми исключениями) и позволявшие встречаться на улице максимум шести людям. Правила также запрещали устраивать рождественские обеды или вечеринки.

Комментируя фотографию, представитель Даунинг-стрит заявил: "Это была виртуальная викторина. Персоналу Даунинг-стрит часто требовалось находиться в офисе, чтобы работать над мерами по реагирования на пандемию, поэтому те, кто был в офисе по работе, могли присутствовать виртуально со своих столов [рабочих мест]".

Источник на Даунинг-стрит сообщил Би-би-си, что двое людей на фотографии с Джонсоном были членами его ближайшего персонала, которые пришли помочь ему с настройкой оборудования.

Тем временем министерство труда и пенсий подтвердило, что некоторые из его сотрудников несколько раз употребляли алкоголь и ели "поздно вечером", когда действовали ограничения, связанные с Covid-19. Sunday Mirror утверждает, что в министерстве часто пили до раннего утра.

Вечеринка 18 декабря

Ранее стало известно, что Даунинг-стрит отменила рождественскую вечеринку в этом году на фоне растущего гнева по поводу другого собрания.

На этой неделе Джонсону пришлось отвечать в парламенте на резкую критику политиков, разгневанных сообщениями о рождественской вечеринке, прошедшей на Даунинг-стрит 18 декабря.

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На прошлой неделе представители премьер-министра заявляли, что никакой вечеринки на Даунинг-стрит не было, однако под напором парламента Джонсону пришлось извиниться. Он заявил, что его неверно информировали и что он готов принять полную ответственность за действия правительства.

Сотрудница аппарата британского премьера Аллегра Стрэттон в среду оставила свой пост после появления видео, на котором она, как предполагается, в декабре прошлого года репетировала ответы на возможные вопросы журналистов о вечеринке.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, В эту среду Стрэттон, борясь со слезами, подала в отставку в прямом эфире

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Ее коллега играл роль журналиста, а она со смехом отвечала на вопрос о "вечеринке в пятницу": "Я ушла домой... А что мне отвечать?" После извинений Джонсона в парламенте Стрэттон вышла из своего дома к журналистам и в прямом эфире подала в отставку.

После критики оппозиционных партий, СМИ и однопартийцев Джонсон в начале этой недели попросил секретаря кабинета министров Саймона Кейса провести расследование того, что же было 18 декабря. Расследование также коснется еще одного собрания на Даунинг-стрит 27 ноября прошлого года и в министерстве образования 10 декабря.

Споры вокруг рождественских вечеринок продолжали нарастать, в то время как правительство Британии объявило о новых правилах борьбы с распространением нового варианта коронавируса "Омикрон".