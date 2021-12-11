Верховный суд США разрешил клиникам абортов оспорить хитрый техасский закон. Но они не спешат радоваться

22 минуты назад

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Верховный суд США постановил, что клиники и другие организации, занимающиеся абортами, могут оспаривать в федеральных судах закон штата Техас, фактически запрещающий там предоставлять любую помощь в прерывании беременности.

Закон, известный под аббревиатурой SB8 ("сенатский законопроект №8"), отличается своеобразным механизмом исполнения, придуманным для того, чтобы его положения было сложнее оспорить в федеральных судах: он запрещает должностным лицам штата чинить препятствия в прерывании беременности, зато дает любому человеку, даже не живущему в Техасе, право подавать гражданские иски к тем, кто сделал или помог сделать аборт после обнаружения "сердечной деятельности плода".

Тем не менее, Верховный суд отказался приостановить действие закона на то время, пока его конституционность будет оспариваться, а техасские суды смогут и дальше принимать иски против врачей и клиник, несмотря на критику правозащитников и протесты по всей стране.

С 1 сентября, когда закон вступил в силу, техасские клиники были вынуждены прекратить оказывать любые услуги по прерыванию беременности. Жительницы Техаса, желающие сделать аборт, вынуждены выезжать за пределы штата. Клиники в соседних штатах и Мексике оказались переполнены, многим женщинам приходится ехать в далекие либеральные штаты, такие как Калифорния, Нью-Йорк или Иллинойс.

За что боролись истцы и что решил суд

Как подробно объясняла Би-би-си, новшество техасского закона в том, что ответственность за его исполнение ложится не на власти, а на простых граждан: он позволяет любому жителю страны подавать в суд на "сообщников" женщины, делающей аборт. В случае проигрыша в суде ответчик должен будет выплатить заявителю как 10 тыс. долларов и покрыть издержки на адвокатов.

Перекладывая исполнение закона с плеч прокуроров на общество, авторы сделали апелляции против него очень сложными.

Оспорить закон в американской судебной практике можно, подав иск против представителя власти, который должен его исполнять. Но штат Техас по этому закону не может никому мешать делать аборты.

Одна из апелляций была подана против всех судей в Техасе и их клерков, исходя из теории о том, что они будут рассматривать иски и таким образом станут представителями власти, приводящими закон в исполнение.

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Верховный суд отклонил подобную возможность, однако все-таки нашел в законе одно положение, предусматривающее участие властей Техаса: ведомства, отвечающие за лицензирование медицинских услуг в штате, могут привлекать учреждения, нарушающие положения закона, к дисциплинарной ответственности. Истцы смогут оспорить в судах это положение - в этом моменте сошлись во мнениях восемь судей Верховного суда из девяти.

Трое либеральных судей и председатель суда, умеренный консерватор Джон Робертс, в особых мнениях написали, что видят и другие, более широкие основания для оспаривания техасского закона, - но остались в меньшинстве.

Теперь активисты будут заново обращаться в суды низшей инстанции и подавать заявление о приостановлении исполнения закона, чтобы конечном итоге оспорить его соответствие конституции.

Вместе с техасскими клиниками о возможности оспорить закон просило и федеральное правительство. Администрации Байдена Верховный суд в этом отказал.

Маленькая победа

Барбара Плетт Ашер; корреспондент Би-би-си

Это небольшая победа для клиник, где делают аборты, потому что решение суда устраняет одно препятствие.

Необычный закон Техаса был осознанно сформулирован так, чтобы его нельзя было оспаривать в федеральных судах. Судьи Верховного суда теперь все-таки дал клиникам возможность судиться.

Однако председатель суда Джон Робертс подчеркнул, что на карту поставлены более широкие вопросы. Он заявил, что закон был специально разработан, чтобы свести на нет решения Верховного суда в отношении абортов.

Запретив прерывать беременность после шести недель, а не после второго триместра (срок, установленный в решении Верховного суда), закон фактически лишил женщин конституционного права.

Он также указал, что проблема здесь не в федеральном законодательстве по отношению к юрисдикции штатов, а в том, что на карту поставлена роль Верховного суда в конституционной системе Америки.

Тем не менее консервативное большинство в суде отказалось заблокировать спорный закон на время судебного разбирательства.

Как отреагировали сторонники и противники закона

Организация, занимающаяся планированием и прерыванием беременности Whole Woman's Health, которая выступила основным истцом, назвала решение Верховного суда победой "на очень ограниченных основаниях".

Глава организации описала решение оставить закон в силе, несмотря на возможность его оспаривать, как "несправедливое, жестокое и бесчеловечное".

"Наши сотрудники очень расстроены, напуганы и разочарованы", - сказала Эми Хагстром Миллер.

Во время брифинга для прессы пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден очень обеспокоен решением суда.

"Решение, принятое этим утром, - напоминание о том, как сильна угроза для этих прав [репродуктивных прав женщин] сейчас", - сказала она.

Техасская организация "Право на жизнь", выступающая против абортов, похвалила Верховный суд за проявление "юридической сдержанности". Она также пообещала бороться в судах низших инстанций за сохранение запрета.

Другие иски об абортах

Конституционное право на аборты в США было установлено в 1973 году прецедентным решением Верховного суда по делу, известному как "Роу против Уэйда". С тех пор консервативные активисты целенаправленно боролись за то, чтобы отменить или максимально выхолостить это решение, в частности путем лоббирования назначений сочувствующих им юристов на должности федеральных судей, и особенно в Верховный суд.

Сейчас они у них есть основания считать, что они как никогда близки к своей цели: с осени 2020 года в Верховном суде сложилось уверенное большинство судей, назначенных президентами-республиканцами (шесть из девяти, причем троих назначил Дональд Трамп). После этого штаты, которые контролируют республиканцы, начали принимать различные законы, ограничивающие аборты.

В декабре Верховный суд заслушал первую жалобу на один из таких законов - в штате Миссисипи запретили аборты после 15 недель беременности. Решение Верховного суда по иску ожидается в июне или июле будущего года, но реплики консервативных судей во время прений сторон многие наблюдатели интерпретировали как знак того, что большинство из них готово радикально ослабить нормы, установленные решением "Роу против Уэйда".

По словам Джесси Хилл, профессора в области законодательства о репродуктивных правах, наиболее вероятным итогом станет конец действия "Роу против Уэйда". "Это не похоже ни на один другой этап в истории США с 1973 года", - констатирует Хилл.

Помимо Техаса и Миссисипи, другие штаты - включая Айдахо, Оклахому и Южную Каролину - приняли законопроекты о запрете на аборты после шести недель беременности. Ни один пока не вступил в силу из-за судебных исков.

В случае пересмотра "Роу против Уэйда" законодательство об абортах станет прерогативой штатов. В консервативных штатах это может привести к их фактическому запрету.