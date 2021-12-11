Куда поедут российские путешественники на Новый год и какие ограничения их ждут

Мария Киселева

Би-би-си

час назад

Автор фото, SOPA Images/Getty

По сравнению с прошлым новогодним сезоном, у российских путешественников появилось гораздо больше возможных направлений для заграничных поездок и отдыха внутри России. Но всё больше стран требуют сертификаты вакцинации для въезда, а в регионах QR-коды нужны для того, чтобы полноценно провести праздники.

Русская служба Би-би-си рассказывает, куда российские туристы поедут в этом году.

Заграничные путешествия

По данным Федерального агентства по туризму, Россия в той или иной степени возобновила прямое авиасообщение с 50 странами.

Оперативный штаб продолжает открывать границы с новыми странами даже на фоне распространения нового варианта Covid-19 - "Омикрон".

Так, с 1 декабря Россия возобновила авиасообщение с Бразилией, Коста-Рикой, Аргентиной и несколькими другими государствами, а также сняла часть ограничений на количество рейсов за границу.

Однако параллельно туристы, которые приезжают из некоторых, прежде открытых стран, должны садиться на карантин - эта мера практически не применялась с лета 2020 года, когда Россия начала возобновлять авиасообщение.

Новый вариант коронавируса "Омикрон" может быть более заразным, а также повышать риск повторного заражения, считают эксперты. 6 декабря штамм был выявлен у двух прибывших из ЮАР россиян. Сейчас полностью запрещен въезд в Россию иностранцам из Гонконга, ЮАР, Зимбабве, Танзании, Мадагаскара и некоторых других стран Африки. Россиянам улететь в эти страны теоретически можно, однако большое количество рейсов были отменены, а вернувшихся туристов отправляют на двухнедельный карантин в обсерватор.

Однако среди самых популярных направлений стран юга Африки нет. Среди лидеров - страны, которые принимают туристов с выданными в России сертификатами о прививках.

Турция

Автор фото, SOPA Images/Getty

По данным трех сервисов для планирования путешествий и поиска авиабилетов - Aviasales, OneTwoTrip и аналитического центра Туту.ру, среди международных маршрутов на новогодние праздники активнее всего бронируют билеты в Турцию. По данным OneTwoTrip, на нее приходится почти четверть покупок в этом сегменте. Средний чек на полеты туда - около 23-26 тыс. рублей.

Въехать туда россияне могут по результатам отрицательного ПЦР-теста, либо по справке о болезни, либо с результатом теста на антигены, либо по сертификату вакцинации. Плюс необходимо заполнить специальную онлайн-форму с деталями о рейсе, которым прибыл пассажир, маршруте следования и местах проживания и контактными данными .

Закавказье

Также в тройке самых популярных зарубежных направлений оказались страны бывшего СССР.

По данным Aviasales, Грузия стала вторым по популярности направлением для россиян на новогодние праздники. Среди клиентов OneTwoTrip на втором месте по популярности оказалась Армения.

Прямых перелетов между Грузией и Россией нет. Для въезда туда нужен сертификат о вакцинации, либо отрицательный ПЦР. Однако с 1 декабря в Грузии также начала действовать система "зеленых паспортов" вакцинации.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Без этого документа граждане Грузии и иностранцы не смогут попасть в рестораны и гостиницы, кафе, музеи, развлекательные центры, спа-центры и на канатные дороги на зимних курортах.

По данным ТАСС, для посещения общественных мест иностранцам придется иметь при себе справку о вакцинации - ту же, которую они предъявляют при пересечении границы - или же документ с отрицательным результатом ПЦР-теста (действует 72 часа), либо негативный результат экспресс-теста (действует 24 часа).

Между Арменией и Россией есть прямые перелеты. Для въезда нужен отрицательный ПЦР, либо сертификат о вакцинации - в том числе "Спутником" и другими российскими вакцинами.

С 1 января сертификат о вакцинации или ПЦР-тест в Армении нужен будет также, чтобы пройти в ресторан.

Ближний Восток

Другими популярными направлениями оказались ОАЭ и Египет.

Автор фото, AFP/Getty

Объединенные Арабские Эмираты заняли третье место по популярности у тех, кто покупал билеты на новогодний период через сервис OneTwoTrip, а также попали в топ-10 у тех, кто покупал билеты через Aviasales и Туту.ру. Условия въезда в страну могут отличаться в зависимости от эмирата. Так, для въезда в Дубай ПЦР-тест должен быть сделан за 72 часа до вылета, а для Абу-Даби - за 48 часов.

Также среди популярных направлений оказался Египет. Правда, большая часть туристов отправляется туда с помощью турагентств. Как отмечала Ассоциация туроператоров, информация о новом варианте Covid-19 не обрушила продажи пакетных туров в Египет - в том числе на Новый год.

В России

Около 90% всех бронирований с вылетом в праздничные дни из российских городов приходится на внутренние направления, свидетельствуют данные сервиса OneTwoTrip.

По данным продаж Туту.ру, на бронирования по России у самостоятельных путешественников приходится 91,5%. В новый год 2020-2021 этот показатель был равен 98,5%.

Москва

Москва предсказуемо остается самым популярным направлением для перелетов из российских городов на период с 30 декабря по 9 января.

Автор фото, AFP/Getty

Так, по данным Туту.ру, почти четверть билетов с вылетом из России с 30 декабря до 9 января были на рейсы до Москвы. По данным Aviasales, Москва тоже удерживает первое место.

В Москве коронавирусные ограничения слабее, чем во многих других регионах - действует свободный вход в транспорт и рестораны. Однако QR-код нужен для того, чтобы пройти в музеи и театры, а также на массовые мероприятия с более чем 500 участниками.

Традиционный новогодний фестиваль в столице, который привлекает туристов, пока планируется проводить. Мэр Москвы Сергей Собянин в начале декабря сказал, что катки, кафе и ярмарки в рамках "Путешествия в Рождество" будут работать.

"Конечно, санитарные требования будут применяться к этим площадкам, но в принципе, мы хотим, чтобы они полноценно функционировали: катки, торговля, общепит, елки, украшения, полноценные ярмарки. Единственное, чего там не будет - это мастер-классы, [...] в этих условиях мы поостереглись их делать", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

В Московской области музеи, театры, кинотеатры с начала ноября доступны без QR-кодов.

По оценке портала TourDom, который ссылается на опрошенных туроператоров, спрос на новогодний отдых в подмосковных отелях вырос по сравнению с тем же периодом прошлого года на 20-30%.

Также, по данным портала "Мир квартир", по всей стране выросла популярность аренды коттеджей. Средняя цена аренды дома в Подмосковье, без учёта элитных предложений - 60-120 тыс. рублей за три дня.

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург традиционно занимает вторую строчку по популярности среди направлений для полетов в новогодние праздники.

В Петербурге ограничения в связи с ковидом применяются довольно широко - например, QR-код с 27 декабря нужен будет при заселении в гостиницу. Заменить его может ПЦР-тест, который нужно будет обновить через 48 часов.

Пускать только привитых и переболевших в кафе в Петербурге планировали уже с 1 декабря - однако позже это решение перенесли также на 27 декабря.

Также "паспорт здоровья" нужен будет, чтобы пройти, например, в музеи и концертные залы.

Черноморское побережье

Кроме двух столиц, в число самых популярных внутренних направлений для поездок на Новый год входят южные регионы. Так, по подсчётам OneTwoTrip, четвертую строчку по количеству бронирований занимает Сочи, пятую - Краснодар, шестую - Минеральные воды. Также, по данным Tutu.ru, в пятерке самых популярных направлений есть Крым, аннексированный Россией в 2014 году.

В Сочи большую часть потока составляют любители горных лыж. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), по абсолютному количеству бронирований курорты Краснодарского края лидируют в этом сегменте. Сезон в Красной поляне открылся 3 декабря. Однако, как отмечает АТОР, Сочи в этом году менее востребован, у горнолыжников, чем в прошлом, из-за ковид-ограничений в отелях.