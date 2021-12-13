Премьер Израиля Нафтали Бенет и шейх ОАЭ Мухаммад бен Заид укрепляют дружбу двух стран на почве общей нелюбви к Ирану

40 минут назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, Наследный принц ОАЭ Мухаммад бен Заид принимал Нафтали Бенета у себя во дворце

В Абу-Даби состоялась встреча между премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом и принимаввшим его наследным принцем Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммадом бен Заидом бен Султаном Аль Нахайяном.

Это первый официальный визит израильского премьера в одну из четырех арабских стран, согласившихся начать укреплять связи с Израилем в рамках заключенного в прошлом году при посредничестве администрации Дональда Трампа так называемого Авраамского договора.

Ранее две страны уже успели заключить ряд взаимовыгодных торговых соглашений.

Израиль продолжает поиск региональных партнеров с тем, чтобы усилить давление на Иран, в ядерной программе которого он усматривает серьезную угрозу.

В ОАЭ отчасти разделяют опасения Израиля, но при этом хотели бы улучшения отношений с Ираном.

Встречу израильского премьера Нафтали Бенета и принимавшего его у себя во дворце шейха Мухаммада бен Заида, фактического правителя ОАЭ, уже назвали исторической.

Визиту предшествовал заключенный более года назад при посредничестве США так называемый Авраамский договор, в рамках которого четыре арабских государства согласились отказаться от продолжавшегося десятилетиями курса на конфронтацию с Израилем и начать выстраивать с ним новые отношения на взаимовыгодной основе.

В Абу-Даби, одном из богатейших эмиратов Персидского залива, к этой инициативе отнеслись с энтузиазмом.

По словам Бенета, его визит отражает новую реальность, скадывающуюся в регионе.

"Израиль, как и ОАЭ, - это региональный торговый центр, - подчеркнул израильской премьер. - И наше сотрудничество открывает беспрецедентные торговые возможности не только для нас, но и для других стран".

Действительно, в последние месяцы объем взаимной торговли заметно возрос, достигнув 500 млн долларов (за весь прошлый год он не превышал 125 млн) и, как полагает Бенет, возможности для дальнейшего расширения безграничны.

В свою очередь шейх Мухаммад бен Заид в официальном заявлении выразил надежду на укрепление стабильности на Ближнем Востоке и отметил, что визит Бенета будет способствовать укреплению сотрудничества и приведет к дальнейшим позитивным шагам на благо народам двух стран и всему региону.

Единственной стороной, выразившей недовольство и разочарование по поводу сближения ОАЭ и Израиля стали палестинцы, у которых с 2014 года не наблюдается никаких дипломатических прорывов в отношениях с Израилем.

Иранский вопрос

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Ядерная программа Тегерана, переговоры по которой продолжаются в Вене, волнует не только Израиль, но и арабских соседей Ирана

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Пока в Вене продолжаются попытки реанимировать ядерную сделку с Тегераном, иранский вопрос продолжает вызывать беспокойство как в Израиле, так и в ОАЭ.

Хотя публично Бенет ни словом не обмолвился об Иране с момента своего приезда в Абу-Даби, нет сомнений, что оба лидера обсуждали этот вопрос. Тем более что на этой неделе Эмираты посетит американская делегация, которая намерена предостеречь банки ОАЭ от нарушения санкций в отношении Тегерана.

Как пишет израильское издание "Исраэль хайом" со ссылкой на анонимные источники в правительстве, Бенет намеревался поделиться с шейхом Мухамадом разведданными о переброске в регион проиранских боевиков и беспилотников. А в ноябре Израиль предложил создание совместной с арабскими странами Персидского залива системы оброны от Ирана.

Как отметил посол Израиля в Эмиратах Амир Хайек, продажи военного оборудования в ОАЭ уже идут.

"Израиль сотрудничает с новым другом и новым долгосрочным партнером", - подчеркнул он.

Однако источники в военных кругах Израиля уточняют, что речь пока не идет о новейших системах ПВО.

Между тем, как сообщает иорданское государственное агентство новостей Петра, в Аммане, под эгидой Арабского института по изучению вопросов безопасности (ACSIS), состоялась тайная встреча представителей Саудовской Аравии и Ирана на уровне экспертов.