Дочь первого американского астронавта Алана Шепарда тоже слетала в космос (или почти)

46 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Лаура Шепард Черчли (слева) стала одним из пассажиров корабля Blue Origin

Дочь первого астронавта США Алана Шепарда отправилась в космос через 60 лет после полета своего отца на корабле New Shepard, названном в его честь.

74-летняя Лора Шепард Черчли стала одной из шести пассажиров, совершивших путешествие на борту коммерческого корабля, запущенного компанией Джеффа Безоса Blue Origin.

Во время суборбитального полета пассажиры на короткое время смогли испытать невесомость.

Это уже третий рейс, запущенный в 2021 году Blue Origin, которая пытается завоевать рынок космического туризма.

Бывшая звезда НФЛ и ведущий программы "Доброе утро, Америка" Майкл Страхан также принял участие в субботнем полете вместе с еще четырьмя пассажирами - это был первый рейс, на котором были заняты все имеющиеся места.

Рейс был отложен на два дня из-за сильного ветра, в итоге корабль стартовал в субботу утром с частного космодрома Безоса около города Ван-Хорн в пустыне на западе Техаса.

Полет проходил по тому же маршруту, что и во время предыдущих рейсов с туристами, и корабль приземлился в техасской пустыне, где пассажиров уже ожидал сам Безос.

Полет длился чуть более 10 минут, корабль достиг высоты около 100 километров, - на пять минут меньше и почти на 190 километров ниже, чем первый полет Алана Шепарда.

Отец Шепард Черчли, скончавшийся в 1998 году, стал первым американцем, побывавшем в космосе. Его полет состоялся 5 мая 1961 года.

Его дочь взяла с собой небольшую деталь капсулы, на которой он летел, а также сувениры из его более позднего путешествия на поверхность Луны на борту "Аполлона 14 "в 1971 году.

Она рассказала, что во время полета думала об отце, о том, что для него такой полет был работой, а не удовольствием.