Писательница Энн Райс, сочинившая "Интервью с вампиром", скончалась в США

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Райс продала более 150 миллионов книг

Американская писательница Энн Райс, прославившаяся благодаря готическому роману "Интервью с вампиром", скончалась в возрасте 80 лет.

Она умерла в окружении членов семьи в субботу ночью из-за осложнений после перенесенного инсульта, сообщил ее сын Кристофер Райс на ее странице в "Фейсбуке".

"В последние часы перед ее смертью я сидел возле ее больничной кровати, преклоняясь перед ее достижениями и ее смелостью", - написал он.

Опубликованный в 1976 году роман "Интервью с вампиром" стал бестселлером и почти 20 лет спустя лег в основу одноименного фильма, где сыграли Том Круз и Брэд Питт.

Райс написала несколько продолжений к книге, в результате на свет появилась серия романов "Вампирские хроники". По мотивам одной из книг этой серии, "Королевы проклятых", в 2002 году также был снят фильм.

Райс также писала эротические романы под псевдонимами Энн Рамплинг и А. Н. Рокелор, в том числе книгу "Врата в рай".

"Что касается моей матери, ее поддержка по отношению ко мне была безусловной - она научила меня следовать мечтам, не подстраиваться под окружающих и не соглашаться с темными голосами страха и сомнений в себе", - написал ее сын.