На референдуме о независимости Новой Каледонии от Франции почти все проголосовали против

15 минут назад

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Избиратели французской заморской территории Новая Каледония в Тихом океане подавляющим большинством голосов высказались против независимости на третьем и последнем референдуме, прошедшем, впрочем, при низкой явке. Более 96% жителей проголосовали за то, чтобы оставаться в составе Франции.

На предыдущих двух референдумах, в 2018 и 2020 годах, противники независимости победили с меньшим перевесом. Три референдума были предусмотрены соглашением 1988 года с движением за независимость островов.

Сторонники независимости просили отложить нынешнее голосование, заявляя, что пандемия коронавируса сделала невозможной справедливую кампанию, а также что коренным жителям архипелага, канакам, нужно время для оплакивания умерших от ковида.

Не добившись переноса референдума, сепаратисты призвали бойкотировать его, что могло способствовать снижению явки - она составила всего 43,9%. Как сообщает агентство Франс пресс, его репортеры наблюдали особенно низкую явку в местах компактного проживания канаков.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "Франция еще прекраснее, поскольку Новая Каледония решила остаться ее частью".

Не упомянув напрямую о бойкоте референдума, Макрон, однако, признал, что новокаледонские избиратели "глубоко расколоты", и выразил соболезнования тем, кто потерял близких.