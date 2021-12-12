Чемпионом "Формулы-1" стал Макс Ферстаппен. "Мерседес" Хэмилтона подала жалобу

12 декабря 2021, 16:53 GMT Обновлено минуту назад

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Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен впервые в своей карьере стал чемпионом "Формулы-1".

Нидерландский автогонщик пришел первым на Гран-при Абу-Даби, заключительном соревновании гоночного сезона "Формулы-1".

Однако команда "Мерседес" его соперника Льюиса Хэмилтона посчитала, что во время напряженной гонки были спорные моменты, и подала жалобу на результат, который из-за этого пока считается предварительным.

Представители "Мерседеса" заявили, что нарушен пункт спортивного регламента, касающийся обстоятельств, при которых гонщики могут обгонять машину безопасности на трассе.

Машина выехала на трассу за пять кругов до финиша, после того как Николас Латифи из "Уильямс" разбил свой болид. В этот момент в гонке лидировал британец Льюис Хэмилтон, выступающий за "Мерседес".

Ферстаппен вырвал победу на последнем круге напряженной гонки, обойдя Хэмилтона.

Перед последним заездом сезона у обоих гонщиков было равное количество очков в общем зачете. Чемпионом мира становился тот из них, кто финишировал раньше соперника.

Первая победа для 24-летнего Ферстаппена пришлась на его седьмой сезон на "Формуле-1". Дебютировав на чемпионате в 2015-м в 17 лет, нидерландец тогда стал самым юным пилотом этого уровня в истории спорта.

За эти семь лет чемпионами мира "Формулы-1" среди гонщиков становились пилоты "Мерседеса", шесть из них - Хэмилтон.