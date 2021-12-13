Дайджест: Германия заблокирует "Северный поток-2" в случае агрессии России против Украины

38 минут назад

Автор фото, Reuters

Новое правительство Германии заявило, что готово заблокировать российский газопровод "Северный поток-2" в случае, если Россия пойдет на новую агрессию в отношении Украины. В последние недели западные правительства выражают опасения в связи с концентрацией российских войск на украинских границах и подозревают Москву в намерении осуществить вторжение; в России подобные опасения называют безосновательными и обвиняют страны Запада и НАТО в агрессивных действиях.

В воскресенье только что назначенная министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью телекомпании ZDF сказала, что эскалация в отношении Украины будет иметь прямые последствия для "Северного потока-2" - проекта, который призван увеличить поставки российского газа в Европу - и сделать это в обход территории Украины. "В случае дальнейшей эскалации этот газопровод не сможет начать работу", - цитирует главу МИД Германии Франс пресс. Бербок напомнила, что сейчас сертификация проекта все равно приостановлена, поскольку "он не соответствует нормам европейского энергетического законодательства".

В течение выходных Бербок принимала участие в саммите министров иностранных дел "Большой семерки", который проходил в Ливерпуле. Главы внешнеполитических ведомств богатейших государств мира также обсуждали ситуацию вокруг Украины и заявили, что в случае агрессии против России будут введены жесткие экономические санкции.

О том, что ответом на возможное вторжение станет блокирование "Северного потока-2", в воскресенье говорил и глава Государственного департамента США Тони Блинкен.

Тем временем новый канцлер Германии Олаф Шольц в воскресенье заявил, что его страна намерена сделать все возможное для сохранения транспортировки газа через Украину в будущем. В случае если "Северный поток-2" начнет работать, Киев может потерять значительную часть валютных поступлений, которые сейчас обеспечивает транзит российского газа в Европу. "Мы чувствуем ответственность за будущее, за то, чтобы обеспечить успешность украинского бизнеса по транзиту газа, и мы предпримем меры, чтобы он таковым оставался, - сказал Шольц. - Мы также будем помогать Украине стать прекрасным источником возобновляемой энергии".

Недавно наш обозреватель Юри Вендик рассказывал о новом правительстве Германии и его позиции в отношении России.

"Омикрон": Джонсон говорит о лавине заболеваемости, бустер предложат всем взрослым британцам

На фоне резкого роста распространения новой мутации коронавируса "Омикрон" премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что третью дозу прививки против ковида, или бустер, со следующей недели предложат сделать всем жителям страны старше 18 лет.

Автор фото, PA Media

В воскресенье уровень опасности коронавируса в Британии был повышен до четвертого из пяти возможных. "Все должны понимать, что на нас идет лавина "Омикрона", - заявил Джонсон в телевизионном обращении к жителям. - Сейчас стало очевидно, что двух доз вакцины просто недостаточно, чтобы обеспечить нужную степень защиты. Но хорошая новость - в том, что наши ученые уверены, что третья доза, бустер, поможет вернуть защиту на нужный уровень".

Наш корреспондент по вопросам науки Николай Воронин объясняет, что известно об "Омикроне" и может ли он быть более опасным, чем предыдущие варианты ковида.

В России отказались от законопроекта о QR-кодах на транспорте

Российская Государственная Дума решила снять с рассмотрения законопроект о введении коронавирусных QR-кодов для проезда в общественном транспорте, сообщил в своем "Телеграме" спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. При этом Дума продолжит обсуждать введение ковидных паспортов для посещения ресторанов, развлекательных заведений и непродовольственных магазинов.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Акция протеста против введения QR-кодов в Екатеринбурге

Володин объяснил, что отказ от законопроекта о QR-кодах на транспорте связан с его общественным обсуждением - и недавними критическими высказываниями президента Владимира Путина. Впрочем, по данным источников РБК, этот законопроект планируют еще доработать в будущем.

Введение QR-кодов остается крайне непопулярной мерой, против которой, согласно опросам, выступает большинство населения. Недавно наш корреспондент Елизавета Фохт рассказывала о двух законопроектах, один из которых теперь будет снят с повестки дня.

Сейчас российские регионы самостоятельно определяют карантинные меры в связи с пандемией коронавируса - и некоторые из них уже ввели коды для проезда в транспорте. Ограничения на поездки приняты во многих странах мира - и это повлияет на новогодние и рождественские планы многих россиян. Наш корреспондент Мария Киселева описывает тонкости зимнего туристического сезона в этом году.

Погибших во время торнадо в Кентукки может быть больше 100

Губернатор Кентукки Энди Бешир заявил, что число жертв разрушительных торнадо, произошедших в этом и еще пяти штатах США, может превысить 100 человек.

Подпись к фото, Торнадо разрушали дома и переворачивали автомобили

По словам Бешира, эти торнадо стали самыми разрушительными в истории штата. Число подтвержденных смертей в результате стихийного бедствия уже превысило 90, в том числе по меньшей мере 80 - в Кентукки и около 14 в других регионах. Полностью уничтоженными оказались целые города.

При этом поиск выживших еще продолжается, и губернатор выразил надежду, что спасателям удастся найти под обломками уцелевших людей.

Украина: замминистра внутренних дел Гогилашвили обматерил постовых, Зеленский попросил его уволить

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заместитель министра внутренних дел страны Александр Гогилашвили должен быть уволен. Ранее в интернете появились видео, на которых Гогилашвили в нецензурной форме выражает недовольство тем, что его машину остановили на блок-посту на въезде в Донецкую область, и конфликтует с сотрудниками полиции.

Автор фото, MVS.GOV.UA

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Судя по обнародованным в субботу кадрам, Гогилашвили хотел проехать через блок-пост без проверки документов, он также был крайне недоволен тем, что полицейские не узнали его в лицо. Позже появилось еще одно видео с участием заместителя министра - оно было сделано в конце ноября уже в Киеве; на нем Гогилашвили также с применением нецензурной лексики возмущается тем, что постовые не узнали его и попытались проверить номер двигателя его машины.

Видео из Донецкой области вызвало громкий скандал, после которого Гогилашвили разместил в своем "Фейсбуке" пост с извинениями "за свою чрезмерную эмоциональность" и выразил готовность принимать участие в дисциплинарном расследовании этого инцидента. Глава МВД отстранил его от работы.

Затем ситуацию прокомментировал и Зеленский. "Демократическое государство не может существовать без обычного человеческого равенства. В частности, без равенства тех, кто занимает какие-либо государственные должности, и тех, кто им подчиняется", - написал президент - и попросил министра внутренних дел уволить Гогилашвили.

Украинские СМИ обращают внимание, что Гогилашвили - муж Марии Левченко, которую Зеленский называл в числе двух своих своих самых доверенных помощниц. По данным Центра журналистских расследований, Гогилашвили в 2003 году получил гражданство России и имеет действующий российский налоговый номер.

Ферстаппен обошел Хэмилтона и стал новым чемпионом "Формулы-1"

Пилот команды "Ред булл" Макс Ферстаппен сумел обойти британского гонщика Льюиса Хэмилтона на Гран-при Абу-Даби и впервые в своей карьере стал чемпионом "Формулы-1".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Макс Ферстаппен празднует победу после долгого ожидания

Ферстаппен, 24-летний спортсмен из Нидерландов, уже седьмой сезон выступает в "Формуле-1". В 2015-м 17-летний Макс стал самым юным пилотом чемпионата, поучаствовав с "Ред Булл" в свободном заезде на Гран-при в Японии, а в 2016-м стал победителем Гран-при в Испании - уже как участник взрослой команды.

Команда "Мерседес" его соперника Льюиса Хэмилтона посчитала, что во время напряженной гонки в Абу-Даби были спорные моменты, и подала жалобу на результат. Но несколько часов спустя Международная автомобильная федерация отклонила претензии команды и оставила победу Ферстаппена в силе.

Премьер-министр Израиля проведет первые переговоры в Абу-Даби

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет совершает визит в Объединенные Арабские Эмираты. Он прибыл в страну в воскресенье, а в понедельник проведет переговоры с наследным принцем государства Мухаммедом бин Зайедом Аль-Нахайяном.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Нафтали Беннет прибыл в ОАЭ в воскресенье

Это первая в истории поездка израильского лидера в одно из четырех арабских государств, с которыми в 2020 году при посредничестве тогдашнего президента США Дональда Трампа Израиль установил дипломатические отношения. ОАЭ и Израиль уже заключили несколько крупных торговых соглашений.

В марте этого года предыдущий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планировал совершить визит в ОАЭ, однако его отложили на неопределенное время, поскольку Иордания слишком долго не согласовывала пролет его самолета через свое воздушное пространство.

Журнал Time назовет человека 2021 года

Американский журнал Time назовет человека (или людей), которых его редакторы считают оказавшими наибольшее влияние на мир в 2021 году.

Автор фото, Time Magazine Подпись к фото, Гретта Тунберг - человек 2019 года по версии Time

В 2020 году звание "человека года" по версии Time получили президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис, в 2019-м - юная экологическая активистка Гретта Тунберг.

Украина обвиняет Берлин в блокировании военной помощи

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью британской Financial Times (требуется подписка) обвинил Берлин в блокировании решений о поставке Киеву оружия через механизмы НАТО, несмотря на предупреждения США о возможном наступлении на Украину российских войск.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Министр обороны украины Алексей Резников намерен закупать оружие в рамках двусторонних контрактов

По словам Резникова, в ноябре Берлин наложил вето на решение о продаже украинским войскам вооружения против беспилотников и противоснайперских систем через агентство снабжения НАТО. По первому пункту Германия позже изменила решение, сочтя антидроновые винтовки нелетальным оружием.

"Они продолжают строить "Северный поток-2", при этом ограничивая нашу обороноспособность. Это очень несправедливо", - отметил министр.

Предыдущее правительство Германии во главе с Ангелой Меркель считало, что Украине можно поставлять только нелетальное оружие. Резников заявил, что Киев будет пытаться приобрести необходимые вооружения через двусторонние сделки с союзниками - США, Британией, Францией и Литвой.

Позиция нового кабинета Германии и канцлера Олафа Шольца по этому вопросу пока не ясна, пишет FT. В министерстве финансов и казначействе страны отказались комментировать изданию этот вопрос.

По словам Резникова, он "настроен крайне оптимистично" по отношению к возможной сделке по покупке ракет и другого защитного вооружения у США после переговоров с партнерами.

Также Резников считает, что Запад проявляет недостаточно решительности в диалоге с Россией. "Не провоцировать Россию - эта стратегия не работает и никогда не сработает", - сказал он, отметив, что Россия напала на Грузию уже после того, как Берлин и Париж не позволили этой стране (так же как и Украине) получить план действий относительно членства в НАТО в 2008 году.

Александр Виндман о ситуации вокруг Украины: нужны сдерживание России и диалог

Подполковник в отставке Александр Виндман, один из главных свидетелей на слушаниях по импичменту президента США Дональда Трампа осенью 2019 года, написал для New York Times колонку (требуется подписка) о том, как разрешить стремительно развивающийся украинский кризис.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В 2019-м году Александр Виндман дал показания, касающиеся Украины, на слушаниях по импичменту Трампа. Трамп остался у власти, а Виндман лишился карьеры

Виндман, выходец с Украины, в позапрошлом году дал показания в американской Палате представителей относительно телефонного разговора бывшего президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Как считают многие комментаторы, это стоило ему карьеры.

В своей колонке Виндман призывает США наращивать помощь идущей по пути демократизации Украине. Он упрекает США в том, что они недостаточно активно действуют в этом регионе, в то время как Москва сделала приоритетом наращивание влияния на Украине и в Беларуси. "Это пренебрежение со стороны Америки должно закончиться", - считает Виндман.

"За последние 30 лет Украина серьезно продвинулась в своем демократическом эксперименте. Несмотря на вызывающие опасения обвинения в государственной коррупции (безусловно, Киеву еще предстоит проделать большую работу), Украина, находясь в условиях войны, продвинулась по пути реформ, - пишет Виндман. -Сменив шесть президентов, пережив две революции и множество протестов, которые сопровождались насилием, народ Украины явно выступает за ценности, отражающие фундаментальные ценности американцев: они борются за права человека и против авторитарных репрессий".

"США должны задуматься о размещении дополнительных военных, на уровне дивизии, в Восточной Европе, чтобы ободрить союзников и нарастить оборону стран НАТО", - считает Виндман.

При этом призывы России ни в коем случае не допускать Украину в НАТО Виндман считает отвлекающим маневром. По его мнению, если Украина так и не вступит в альянс, это вряд ли остановит попытки Кремля нарастить влияние на ее территории.

Франция: выбор между правыми и очень правыми

Во Франции разворачивается избирательная кампания: в апреле 2022 года стране придется выбирать президента, и на этих выборах у кандидатов, представляющих левые взгляды, практически нет шансов.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Действующему президенту предстоит соревнование с правыми кандидатами

Нынешний лидер страны, центрист Эммануэль Макрон будет соперничать с несколькими правыми и крайне правыми политиками. Наш корреспондент Григор Атанесян рассказывает, как вышло, что страна, где позиции социалистов и социал-демократов были традиционно сильны, резко ушла вправо.

После крупнейших в современной истории России массовых акций протеста на московской Болотной площади и проспекте Сахарова прошло 10 лет. Наш корреспондент Сергей Горяшко попытался понять, возможно ли что-то подобное в современных условиях и что изменилось за это время.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, 10 лет протестам на Болотной: возможно ли такое сейчас?