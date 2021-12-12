Госдума снимет с рассмотрения законопроект о коронавирусных QR-кодах на транспорте, сообщил спикер Вячеслав Володин

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Автор фото, EPA Подпись к фото, Объявление о входе без QR-кода в Санкт-Петербурге

Председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин сообщил, что Госдума снимет с рассмотрения законопроекты о введении коронавирусных QR-кодов для проезда на общественном транспорте. При этом Дума продолжит обсуждать возможность введения ковидных паспортов при посещении развлекательных заведений, ресторанов и непродовольственных магазинов.

В воскресенье вечером Володин сообщил в своем "Телеграме", что "решение снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте - это результат диалога Государственной Думы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан". Объясняя причины такого шага, Володин также сослался на недавние заявления президента Владимира Путина, который призывал избежать "опрометчивых решений" и изучить "готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей".

По словам спикера, вопрос о снятии с повестки дня законопроекта в понедельник обсудит совет Думы. Ранее предполагалось, что нижняя палата российского парламента рассмотрит законы о ковидных паспортах в первом чтении 16 декабря.

Между тем, источники РБК сообщили, что министерство транспорта и Дума продолжат дорабатывать законопроект о QR-кодах на транспорте. Издание цитирует главу думского комитета по по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгения Москвичева, по словам которого рассмотрение будет перенесено, чтобы "еще раз детально изучить все плюсы и минусы". "Он не будет рассмотрен в первом чтении. Но мы не будем возвращать законопроект. Мы продолжим работу над ним совместно с Минтрансом", - сказал РБК Москвичев.

Как объясняла Би-би-си, текст законопроекта о кодах в общественных местах содержит довольно расплывчатые формулировки и по сути позволяет губернаторам регионов определять, вход в какие учреждения нужно ограничить и ограничивать ли его вообще - но теперь по общефедеральным правилам.

Второй законопроект - о QR-кодах на транспорте - был более конкретным и предполагал, что россиянам придется предъявлять коды для перемещения на самолетах, поездах и междугородних автобусах - возможно, уже на стадии покупки билетов.

Сейчас решают регионы

В конце ноября Володин в своем "Телеграме" предложил провести публичное обсуждение этих двух законопроектов, и только за первые сутки под его постом появилось более 350 тыс. комментариев (в основном возмущенных). Но многие российские регионы одобрили эти инициативы, не дожидаясь общественного обсуждения.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, QR-коды уже стали обязательными для проезда на общественном транспорте в Татарстане

Сейчас ограничения в связи с пандемией коронавируса введены на уровне регионов, каждый из которых определяет список тех или иных мер.

Так обязательное предъявление QR-кодов для поездок на всем общественном транспорте с 11 октября ввел Татарстан.

В ряде других регионов коды вводятся лишь на отдельные виды транспорта. Например, в Волгоградской области система проверки QR-кодов начала действовать на междугородних автобусах, на Камчатке без кода нельзя сесть как в междугородний автобус, так и на самолет местных авиалиний.

В Хабаровском крае с 1 декабря были введены QR-коды для перелетов внутри региона, без их предъявления там также нельзя войти в железнодорожные вокзалы и аэропорты. Власти Уфы поручили выборочно проверять наличие кодов у пассажиров, не вводя при этом запрета на проезд.

Непопулярная идея

О том, что введение QR-кодов для проезда в общественном транспорте приведет к резкому снижению числа пассажиров, предупреждали некоторые крупные авиакомпании и представители аэропортов.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Акция протеста против введения QR-кодов в Екатеринбурге

При этом идея таких ограничений остается крайне непопулярной среди населения. Например, согласно недавнему опросу, проведенному порталом SuperJob, 65% россиян не согласились с необходимостью введения запрета на поездки на общественном транспорте без QR-кода, и лишь 14% поддержали эту инициативу.

В ноябре жители некоторых регионов России собирали подписи против QR-кодов или устраивали пикеты, за что нередко получали штрафы.