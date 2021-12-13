В России начнут выдавать QR-коды привитым иностранными вакцинами

41 минуту назад

Автор фото, Egor Aleev/TASS Подпись к фото, Контроль QR-кодов в транспорте в Казани

Россияне, привитые иностранными вакцинами или "Спутником V" за рубежом, смогут сдать тест на антитела и получить QR-код на полгода, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Наши граждане, привитые иностранными вакцинами, могут также сдать тест на антитела и также получить сертификат сроком действия полгода", - сказала Голикова.

Об этом она заявила на заседании фракции "Единая Россия" в Госдуме о введении QR-кодов.

"Речь идёт (...) о порядке оказания услуг, когда идет сильный эпидемиологический подъем и при этом надо сохранить жизнь в регионе, функционирование всех систем и помимо всего прочего добиться снижения заболеваемости", - сказала Голикова, выступая в Госдуме.

Кроме того, Голикова заявила, что тем, у кого после 1 января 2021 года был положительный ПЦР-тест, но не был поставлен диагноз, предложат сдать качественные анализы на антитела для выдачи документа как переболевшим.

"У нас есть группа граждан, которые имели положительные ПЦР-тесты, но не обратились в медицинскую организацию, и в медицинской организации им не был поставлен соответствующий диагноз, но в базах Роспотребнадзора и регионов страны данные о положительных ПЦР-тестах хранятся - и мы знаем персонально, о каких гражданах идет речь", - сказала вице-премьер.

По ее словам, все данные о положительных ПЦР-тестах, которые были до 1 января 2021 года, уже не имеют значения, так как прошел практически прошел год, а после этого срока уже точно нужно проходить вакцинацию, заявила Голикова.

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Ранее стало известно, что Госдума снимет с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте.

Решение было принято в результате "диалога Государственной думы с Правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан", сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Российская вакцина "Спутник V" пока не признана в Евросоюзе и США. Ее признали отдельные страны Европы, однако европейский регулятор разрешения на ее использование на территории ЕС не выдавал, хотя сообщалось, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) при проверке "Спутника V" не выявило критических замечаний ни по производственной, ни по клинической части.