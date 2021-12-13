В женском монастыре в Серпухове произошел взрыв

час назад

Автор фото, Inokini.rf

В женском монастыре в Серпухове произошел взрыв, сообщают российские информационные агентства. Пострадали несколько подростков. Бомбу взорвал 18-летний выпускник православной классической гимназии.

"Сегодня в 08:24 в помещение православной гимназии рядом с Введенским Владычним женским монастырем Серпухова вошел 18-летний выпускник этого учебного заведения и произвел самоподрыв. ", - сообщили в ГУ МВД по Московской области.

Там добавили, что пострадал сам нападавший и еще один 15-летний подросток. В полиции сообщили, что педагогический состав и учащиеся эвакуированы, вызвана скорая помощь.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что пострадали восемь человек, в том числе семь детей. По его словам, юноша, пришедший в монастырь с взрывным устройством, в настоящее время задержан. По данным Интерфакс, он был госпитализирован и медикам удалось его реанимировать.

Жизням детей, пострадавших при взрыве в православной гимназии в Серпухове, ничто не угрожает, сообщается в телеграм-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева.

"Все службы отреагировали вовремя, пострадавшим детям помогают врачи, их жизням ничего не угрожает. На месте сейчас прокурор области, будет проведено подробное расследование", - сказал Воробьев.

"По предварительным данным, мотивом преступления стала ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений", - сказал источник Интерфакса. Он добавил, что во время учебы нападавший мог быть подвергнут буллингу.