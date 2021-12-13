"Ключавто" купит все акции автодилера "Рольф", руководство которого попало в России под следствие

43 минуты назад

Автор фото, Anton Vaganov/TASS

Российская федеральная дилерская сеть "Ключавто" приобретет 100% акций автодилера "Рольф", закрытие сделки запланировано на первый квартал 2022 года, сообщил Альфа-банк, который профинансирует сделку. Два года назад в отношении руководителей "Рольфа" было возбуждено уголовное дело.

Как говорится в сообщении пресс-службы банка, сделка должна позволить объединенной компании "повысить устойчивость бизнеса и диверсифицировать географию продаж", а также "ускоренными темпами внедрять цифровые технологии и инновационные решения в отрасли".

"Сделка не только позволит нашим компаниям консолидировать опыт и лучшие практики двух лидеров, но и станет катализатором для развития всей автомобильной отрасли России", - цитирует Альфа-банк гендиректора "Рольфа" Светлану Виноградову.

Следственный комитет возбудил уголовное дело против руководства "Рольфа" в июне 2019 года. Помимо основателя компании Сергея Петрова и бывшего топ-менеджера Анатолия Кайро, по нему проходят также бывший генеральный директор "Рольфа" Татьяна Луковецкая и гендиректор кипрской Panabel Limited Георгия Кафкалия. Петров, Луковецкая и Кафкалия находятся за границей, в России они заочно арестованы.

Следствие обвиняет их в выводе за рубеж 4 млрд рублей (63,4 млн долларов) по подложным документам.

30 ноября Химкинский городской суд Московской области принял к производству иск прокуратуры о взыскании 12,85 млрд рублей с автодилера "Рольф" и Сергея Петрова. Как ожидается, суд начнет рассмотрение иска 14 декабря.

За несколько дней до этого стало известно, что судебные приставы заблокировали счета "Рольфа" по делу Петрова. При этом все дилерские центры компании продолжали свою работу.

Сам Сергей Петров отмечал, что иск против автодилера "наполнен все более и более абсурдными вещами". "Два с половиной года уже длится уголовное дело, видимо, нет достаточной базы", - говорил он в эфире "Дождя" (включен в реестр организаций, выполняющих функции "иностранного агента"). Он также отмечал, что давно не владеет компанией и поэтому не может влиять на нее.

В чем обвиняют фигурантов дела "Рольфа"?

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По версии следствия, в 2014 году Сергей Петров, "являвшийся фактическим владельцем и руководителем" трех компаний - "Рольф", "Рольф Эстейт" и кипрской "Панабел Лимитед" - вступил в сговор с руководителями этих компаний. Они якобы договорились перечислить доход от деятельности "Рольфа" в России на счета "Панабел" и заключили для этого договор купли-продажи.

"Рольф" купил у "Панабел" акции "Рольф Эстейт". Следствие считает, что стоимость акций была многократно завышена. Сумма сделки составила 4 млрд рублей. Деньги перечислили на счет "Панабел" в австрийском банке, утверждает следствие.

На одном из судебных заседаний в июле 2019 года стало известно, что к делу приобщили рапорт ФСБ, из которого следует, что стоимость акций была в 20 раз меньше и составляла всего 200 млн рублей.

Топ-менеджеру "Рольфа" Анатолию Кайро предъявили обвинения по ст. 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Она предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Враги силовиков - это бизнес: Петров о деле против "Рольфа"

В сентябре 2019 года суд суд в Москве заочно арестовал Сергея Петрова, а в ноябре кипрская компания Delance Limited объявила о начале продажи "Рольфа".

Анатолий Кайро в 2004-2007 годах работал в аудиторской и консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers. В 2007 году Кайро перешел на работу в "Рольф", где занял должность директора департамента анализа и развития бизнеса и вошел в состав совета директоров.

Татьяна Луковецкая еще до начала уголовного дела ушла из "Рольфа". Когда стало известно о преследовании, она занимала пост вице-президента "Ауруса" - под этим брендом производят автомобили для президентского кортежа. Осенью 2019 года она в интервью Forbes сообщила, что покинула компанию.