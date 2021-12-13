Обвиняемых по делу об убийстве Япончика приговорили к 15 и 16 годам колонии

час назад

Автор фото, Yury Mashkov/Tass

Мосгорсуд приговорил к 15 и 16 годам колонии строгого режима двух обвиняемых в соучастии в убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик. Это уже второй приговор по громкому делу.

Ранее представитель прокуратуры в ходе судебных прений просил назначить Джамбуле Джанашии и Муртазу Шадании 16 и 17 лет колонии соответственно.

"Мосгорсуд приговорил Джанашию к 15 годам колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год, Шаданию - 16 годам колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год", - сообщает пресс-служба суда.

Двум осужденным вменяют убийство группой лиц из корыстных побуждений, незаконное хранение оружия и оборот техсредств для негласного получения информации. Присяжные сочли подсудимых виновными по всем предъявленным статьям.

23 апреля Савеловский суд Москвы вынес первый приговор по делу об убийстве Иванькова. Один из соучастников убийства Каха Газзаев тогда получил 14 лет колонии строгого режима. Его признали виновным по статьям "убийство" и "незаконный оборот оружия".

Прокуратура запрашивала для Газзаева 16 лет заключения.

Газзаев признал свою вину, поэтому суд рассматривал его дело в особом порядке - без изучения доказательств и допроса свидетелей. В этом случае его наказание не могло превышать двух третей от максимально возможного.

Еще трое фигурантов дела объявлены в международный розыск.

Кем был Япончик

Вячеслав Иваньков по прозвищу Япончик - один из самых известных в СССР и на постсоветском пространстве преступных авторитетов, СМИ называли его "легендой криминального мира 90-х годов".

Еще в советские времена он отсидел 10 лет по обвинению в руководстве преступной группой, а затем провел примерно такой же срок в американской тюрьме за вымогательство и заключение фиктивного брака.

Близкое знакомство с Япончиком поддерживали многие известные политики, артисты и спортсмены. Благодаря их ходатайству и поручительству в ноябре 1991 года Верховный суд РСФСР принял решение о смягчении ему наказания, и Иваньков досрочно вышел на свободу.

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Весной 2002 года Япончик уехал в Германию, а оттуда в США, где три года спустя был арестован. У ФБР было огромное досье на криминального авторитета из России, его называли "главным русским мафиози", но в суде удалось доказать лишь вымогательство нескольких миллионов долларов и фальсификацию брака. Иваньков получил 9 лет тюрьмы и отсидел почти весь срок.

По выходе из тюрьмы в 2004 году Иваньков был экстрадирован в Россию, где на него завели новое дело - обвинили в убийстве двух граждан Турции, совершенном в начале 1990-х. Однако через год присяжные оправдали Япончика.

После оправдания Иваньков пообещал, что больше не будет заниматься никакими преступными разборками, и уехал за границу. Однако его имя продолжало постоянно фигурировать в конфликтах между различными криминальными группировками, где Япончик выступал в качестве "третейского арбитра".

По информации источников в российских правоохранительных органах, Иваньков незадолго до покушения приехал в Москву из-за границы, чтобы урегулировать спор между криминальными группировками, контролировавшими игорный бизнес в российской столице.

Как его убили

По версии следствия, убийство 69-летнего Иванькова организовал в апреле 2009 года криминальный авторитет Илья Симония, известный как Махо, с целью передела сфер влияния в преступном сообществе.

Для этого он, помимо Газзаева, привлек Джанашию, Шаданию, а также Нугзара Папаву и Астамура Бутбу, считает следствие. Он установили слежку за Иваньковым, приобрели снайперскую винтовку и патроны к ней, "Газель", а также добыли себе мобильные телефоны.

Они узнали, что Иваньков часто бывает в ресторане "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве, и выбрали удобное место для стрельбы недалеко от заведения.

28 июля 2009 года Газзаев, Джанашия, Шадания, Папава и Бутба по указанию Симонии приехали к ресторану и стали вести наблюдение за Япончиком.

В Иванькова выстрелили, когда тот выходил из ресторана. По версии следствия, в него выстрелил Бутба, который находился в "Газели".

Автор фото, Valeriy Sharifulin/TASS Подпись к фото, Иваньков был похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве

Япончик скончался 9 октября 2009 года в больнице от перитонита, ставшего осложнением из-за полученных ранений.

Неоднократно судимый Каха Газзаев с 2017 года находился в колонии по другому делу. По данным следствия, он предоставил соучастникам преступления винтовку. В момент стрельбы он был рядом и наблюдал за территорией.

В 2020 году по этому делу были арестованы Джанашия и Шадания. По версии следствия, Джанашия 28 июля находился на месте преступления и "обеспечивал связь исполнителей с организаторами преступления".