Евросоюз ввел санкции против "группы Вагнера" за грубые нарушения прав человека

час назад

Автор фото, Vitaly Timkiv/TASS via Getty Images Подпись к фото, Полигон в Молькино был первой точкой на пути бойцов ЧВК "Вагнера" на восток Украины и в Сирию, а теперь и в Африку

Евросоюз ввел санкции в отношения четырех юридических и восьми физических лиц, которые, как полагают в Брюсселе, связаны с "группой Вагнера".

Западные страны считают, что Кремль использует группу наемников, имеющую тесные финансовые связи с давним другом президента России Владимира Путина Евгением Пригожиным, в качестве рычагов влияния в международных конфликтах.

Имена лиц и компаний, попавших под ограничения, пока не называются. Подробности будут опубликованы в официальном журнале ЕС, санкции вступят в силу после публикации.

Меры включают заморозку активов компаний и граждан в западных странах, а также запрет на зарубежные поездки в ответ на деятельность ЧВК "Вагнер" в Сирии, Украине и Африке.

Нынешние рестрикции введены год спустя после того, как Брюссель ввел персональные санкции против Евгения Пригожина, которого в прессе часто называют "поваром Путина" за его тесные связи с Кремлем.

Евгений Пригожин в пятницу заявил, что не имеет связей с "Вагнером".

Ранее в этом году министр обороны Франции Флоренс Парли предостерегла власти Мали от заключения сделки с российской охранной компанией "ЧВК Вагнера". Франция, которая опасается, что Москва усиливает свое влияние в странах Африки, говорит что, нанимая "вагнеровцев", Мали осложнит французские антитеррористические операции в этой стране.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Французские военные находятся в Мали с 2013 года

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"Сейчас "Группа Вагнер" действует в Сирии, Ливии, Украине, где подрывает территориальную целостность, и эти люди причастны к грубым нарушениям прав человека", - заявил в интервью агентству Рейтер высокопоставленный чиновник, знакомый с решением Евросоюза.

Евросоюз также ввел санкции в отношении властей Мали, которые будут направлены на лиц, сотрудничающих с "группой Вагнера", мешая тем самым властям Франции обеспечивать порядок в стране.

Французские официальные лица заявляют, что военная хунта, захвативщая власть в Мали, обращается за помощью к наемникам "Вагнера" в попытке удержаться у власти после переходного периода, который должен закончиться после президентских выборов и выборов в законодательные органы 27 февраля 2022 года.

Кремль заявляет, что наемничество запрещено российским законодательством, и открещивается от каких-либо связей с "группой Вагнера".

При этом президент России Владимир Путин говорил в декабре 2018 года, что российские частные военные подрядчики имеют право работать и преследовать свои интересы в любой точке мира, до тех пор пока они не нарушают российские законы.

Автор фото, ALEXIS HUGUET Подпись к фото, База армии в Центральной Африканской республике

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан называет группу "компанией русских наемников, которые ведут войну по доверенности за счет России" и добавляет, что даже если Россия это отрицает, она никого не обманет.

По словам источника Рейтер, ответственного за мониторинг ситуации в Западной Африке, в Мали присутствуют не менее тысячи наемников из "группы Вагнера".

Еще четыре источника агентства сообщили, что "группа Вагнера" будет получать около 11 млн долларов в месяц за свои услуги. За эти деньги они будут обучать малийских военных и обеспечивать защиту высокопоставленных чиновников. Независимого подтверждения этой информации нет.

Представитель хунты Мали, пришедшей к власти в результате военного переворота в августе 2020 года, заявил, что у него нет информации о сделках с Россией.

"Это слухи. Официальные лица не комментируют слухи", - сказал пресс-секретарь хунты Баба Сиссе, отказавшись от дальнейших комментариев.

Представитель министерства обороны Мали заявил, что общественное мнение в стране выступает за расширение сотрудничества с Россией, учитывая текущую ситуацию с безопасностью, но никакого решения об этом сотрудничестве принято не было.

По мере ухудшения отношений с Францией, военная хунта Мали расширяла контакты с Россией. В сентябре 2021 года министр обороны Мали Садио Камара посетил Москву и руководил совместными танковыми учениями.