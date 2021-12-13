Конкурс "Мисс Вселенная" в Израиле выиграла представительница Индии

17 минут назад

Автор фото, MENAHEM KAHANA/AFP Подпись к фото, Титул "Мисс Вселенная" выиграла индийская модель и актриса Харнааз Сандху

Победительницей конкурса "Мисс Вселенная", впервые прошедшего в Израиле, стала 21-летняя уроженка Индии Харнааз Сандху. Группы пропалестинских активистов призывали участниц бойкотировать конкурс.

Победительница юбилейного конкурса красоты была объявлена в понедельник в Эйлате. Второе и третье места достались представительницам Парагвая и ЮАР. Россиянка Ралина Арабова из Татарстана не вошла в топ-10 конкурса.

В этом году проведение "Мисс Вселенной" осложнилось не только из-за пандемии коронавируса: на протяжении нескольких месяцев пропалестинские активисты призывали конкурсанток отказаться от участия в мероприятии, проходившем в Израиле, чтобы, по их словам, "избежать соучастия в израильском режиме апартеида и нарушении прав человека в отношении палестинцев".

Одна из организаций, выступающих в защиту палестинцев, назвала этот конкурс "демонстрацией колониализма, расизма, культурной апроприации и патриархата в одном флаконе".

Несмотря на призывы сторонников Палестины к бойкоту мероприятия, в конкурсе приняли участие 80 представительниц разных стран мира, включая Марокко и Бахрейн, наладивших отношения с Израилем в прошлом году.

А вот Южная Африка отказалась поддержать свою представительницу "из-за зверств, совершенных Израилем в отношении палестинцев". Тем не менее, Лалела Мсване все равно отправилась на конкурс и заняла третье место.

На конкурсе не было представительницы Объединенных Арабских Эмиратов, также недавно наладивших отношения с Тель-Авивом. Однако ОАЭ объяснили это "нехваткой времени на подготовку". Страны с мусульманским большинством - Индонезия и Малайзия - также отказались отправлять своих представительниц на конкурс, сославшись на трудности, возникшие из-за пандемии.

Автор фото, MENAHEM KAHANA/AFP Подпись к фото, Представлявшая Россию уроженка Татарстана не вошла в первую десятку участниц

В интервью агентству Франс пресс бывшая обладательница титула "Мисс Вселенная" мексиканка Андреа Меза заявила, что конкурс должен оставаться вне политики.

"Мисс Вселенная" - это не политическое и не религиозное движение. Это касается женщин и того, что они могут предложить", - добавила Андреа Меза.

Участницы конкурса, совладельцем которого был Дональд Трамп до того, как стал президентом, должны быть в возрасте от 18 до 28 лет. Обязательное требование к претенденткам на корону - отсутствие брака и детей.