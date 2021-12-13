Суд выбрал меру пресечения коммунисту Рашкину по делу о незаконной охоте на лося

52 минуты назад

Автор фото, Sergei Fadeichev/TASS

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий для депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина по уголовному делу о браконьерстве.

Парламентарию запрещено покидать жилище с 23:00 по 07:00 без письменного разрешения следователя, посещать охотничьи угодья, отправлять и получить корреспонденцию, использовать любые средства связи и интернет, а также общаться со свидетелями и иными фигурантами уголовного дела.

Запрет будет действовать до 13 февраля, Рашкин и его адвокаты намерены его обжаловать.

"Решение мы будем обжаловать в части, мешающей исполнять свои обязанности депутата - использование телефона, интернета, телефонных звонков", - цитирует Рашкина РИА Новости. Депутат пояснил, что работает с несколькими законопроектами и более чем 400 письмами, ему необходима возможность переписки.

Рашкина обвиняют по статье "незаконная охота группой лиц по предварительному сговору", ему грозит крупный штраф или лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Дело возбудил лично глава СКР Александр Бастрыкин (только у него есть право привлекать к уголовной ответственности депутатов Госдумы и сенаторов).

Рашкин вину не отрицает, но считает последствия несоразмерными содеянному и называет их "возможностью выместить старые обиды".

"Масштабы скандала совершенно непропорциональны тяжести проступка", - заявлял он в Госдуме на слушаниях по лишению его депутатской неприкосновенности.

Дело о незаконной охоте

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Инцидент, из-за которого на Рашкина завели уголовное дело, произошел 28 октября в Лысогорском районе Саратовской области.

На следующий день, когда о нем стало известно СМИ, Рашкин заявил, что он вместе с товарищами нашел в лесу уже мертвого лося и решил отвезти его в полицию. При этом Рашкин отмечал, что вскоре их встретила "целая орда фсбшников, полиции и природоохранных структур". Его однопартийцы заявляли, что ситуация очень похожа на провокацию.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 п. "а" ст. 258 УК РФ (незаконная охота с причинением крупного ущерба), максимальное наказание по которой составляет два года лишения свободы. 17 ноября Генпрокуратура направила в Госдуму запрос с требованием снять с Рашкина депутатскую неприкосновенность, чтобы привлечь его к ответственности.

На следующий день Рашкин изменил свою версию произошедшего. Он записал видеообращение, в котором рассказал, что его пригласили на охоту, заверив, что разрешение на нее имеется, и что он действительно подстрелил лося, перепутав его с кабаном. Слова о том, что он нашел лося уже мертвым, депутат объяснил опасением за своих друзей и нежеланием кого-то из них подставить.

22 ноября комиссия Госдумы по мандатным вопросам согласилась с просьбой прокуроров и рекомендовала нижней палате парламента лишить Рашкина депутатской неприкосновенности. За это проголосовали депутаты всех фракций, кроме КПРФ.

Рашкин в день заседания комиссии заявил, что морально считает себя виновным и готов возместить 80 тысяч рублей ущерба (в такую сумму его оценила Генпрокуратура), а также купить лосиху такого же возраста и выпустить ее в саратовском лесу, чтобы полностью компенсировать материальный и биологический урон.

Сам депутат называл случившееся "подставой", а в КПРФ считают уголовное преследование политически мотивированным.

"Очевидно, что это политическая расправа. Дело о 80 тысячах рублей ущерба, которое превращено в 2,5 часа эфирного времени, десятки тысяч публикаций. С одной стороны, мы видим, что это политически мотивированное решение, а с другой стороны - нет никакой необходимости принимать [решение о снятие неприкосновенности], учитывая готовность Рашкина как компенсировать вред, так и давать все необходимые показания", - заявлял секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.

Чем известен Рашкин

Рашкин - первый секретарь московского городского комитета КПРФ. Он неоднократно принимал участие в акциях протеста.

В частности, 20 сентября, на следующий день после голосования на выборах в Госдуму он призвал людей выйти на Пушкинскую площадь, где прошел несогласованный с властями митинг.

Многие участники того собрания позже были задержаны по кадрам с камер видеонаблюдения. Самого Рашкина полиция задерживать на митинге не стала, так как у него был депутатский иммунитет.