Умер режиссер Сергей Соловьев, автор "Ассы" и других культовых фильмов

15 минут назад

Автор фото, Vyacheslav Prokofyev/TASS

Советский и российский сценарист и кинорежиссер Сергей Соловьев скончался в Москве, ему было 77 лет.

Причины смерти пока не сообщаются. По информации "Коммерсанта", в январе 2020 года режиссер перенес ишемический инсульт, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Соловьев с 1969 года работал на "Мосфильме". Он создатель знаменитой трилогии, в которую вошли фильмы "Асса", "Чёрная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви" и "Дом под звёздным небом".

В первой части трилогии снялись популярные рок-музыканты - Виктор Цой, Сергей Бугаев, Дмитрий Шумилов и другие.

Саундтрек к фильму составили песни Бориса Гребенщикова и группы "Аквариум", группы "Браво" с Жанной Агузаровой и группы "Кино".

Фильм "Асса", события которого повествовали об эпохе заката СССР, оказался культовым - песня Цоя в финальной сцене "Мы ждем перемен" была воспринята аудиторией как сигнал к действию и стала одним из символов гражданского протеста.

Наряду с этой трилогией Соловьев принял участие в создании еще десятков картин, многие из них снял лично.