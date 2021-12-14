Капли от дальнозоркости. В США одобрен препарат, заменяющий очки

Николай Воронин

Корреспондент по вопросам науки

13 минут назад

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Американское управление по надзору за качеством продовольствия и медикаментов (FDA) официально одобрило первое лекарство для борьбы с возрастной дальнозоркостью (пресбиопией) - глазные капли Vuity.

Впрочем, полноценным лекарством капли назвать нельзя: одобренный препарат не устраняет причины зрительного расстройства, а лишь временно снимает его основной симптом.

Тем не менее, большинство экспертов уже называют эту терапию революционной, поскольку регулярное применение капель позволит людям, которые с возрастом начали плохо видеть вблизи, обходиться без очков для чтения или работы за компьютером.

Действующее вещество препарата давно известно врачам и применяется в лечении глазных болезней еще с XIX века.

Без очков и хирургии

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Вам наверняка доводилось видеть пожилых людей, с характерным прищуром читающих книгу или смотрящих на экран компьютера.

Возрастные изменения в зрительном восприятии являются таким же естественным атрибутом старения, как седина или появление морщин. Пресбиопию - "старческое зрение" по-гречески - диагностируют почти у каждого второго взрослого.

В разговорном языке ее нередко называют возрастной (или даже старческой) дальнозоркостью, хотя это не вполне корректно. Способность хорошо видеть вдалеке при потере близкого зрения вовсе не обязательно улучшается: пожилые люди нередко плохо видят как близко, так и далеко расположенные предметы.

Точная причина механизма развития пресбиопии не установлена (у ученых есть несколько дополняющих друг друга версий), но известно, что в среднем зрение начинает ухудшаться после сорока лет. Хрусталик теряет эластичность, и разглядеть что-то вблизи становится сложнее.

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Особенно сильно это отражается на удобстве при чтении и работе за компьютером. Именно поэтому многим людям после сорока впервые прописывают очки - для уменьшения дискомфорта. В особенно тяжелых случаях пациенту предлагают подумать о хирургической операции на хрусталике.

Теперь страдающим от этого недуга американцам (их около 128 млн, общее число больных пресбиопией в мире оценивается в 1,8 млрд человек) предлагают третью альтернативу - симптоматическую медикаментозную коррекцию.

Глазные капли, одобренные FDA под торговым названием Vuity, сужают зрачок (фактически имитируя тот самый прищур), возвращая пациенту способность хорошо видеть вблизи. На дальнее зрение препарат никак не влияет.

Как показали результаты проведенных клинических испытаний, капли начинают работать в течение 15 минут, достигают максимального эффекта примерно за час, а продолжается он не менее шести-семи часов.

Иногда возможность хорошо видеть вблизи сохранялась даже дольше: до 10 часов и более. Впрочем, даже в таком случае на следующий день закапывать капли придется снова.

Производитель препарата отмечает, что лучше всего капли действуют на пациентов в возрастной группе от 40 до 55 лет, страдающих относительно легким расстройством.

Из отмеченных побочных эффектов - головная боль и покраснение глаз, наблюдаемые примерно у каждого 20-го участника. Еще реже добровольцы жаловались на расплывчатость изображения и повышенную слезливость, однако в инструкции к препарату указывается, что садиться за руль после применения капель не рекомендуется.

Хорошо забытое старое?

Компания-производитель капель Vuity уже объявила, что стоимость одного курса лечения составит 79 долларов (пузырька объемом 2,5 мл хватает примерно на месяц).

При этом действующее вещество препарата - растительный алкалоид пилокарпин - известно врачам уже более 100 лет и широко применяется в лечении глазных болезней, таких как глаукома.

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Глазные капли пилокарпин до 2021 года даже входили в утвержденный российским минздравом список жизненно необходимых и важнейших лекарств.

Впрочем, стандартная форма выпуска препаратов на основе пилокарпина гидрохлорида предполагает лишь две возможные концентрации: 1% и 2% - в то время как производитель уверяет, что нашел идеальную концентрацию раствора - 1,25%.

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