Джонсон и Путин поговорили об Украине и НАТО. Лондон предупредил о последствиях обострения конфликта

48 минут назад

Автор фото, Alexei Nikolsky/TASS Подпись к фото, В прошлом году Джонсон и Путин встречались и вживую (на фото - встреча в Берлине на саммите по Ливии), теперь же поговорили по телефону

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент России Владимир Путин в понедельник поговорили по телефону об Украине. Джонсон заявил, что не приемлет попыток обострить конфликт, Путин повторил уже отвергнутый призыв начать переговоры о нерасширении НАТО.

"Премьер-министр сказал, что Соединенное Королевство глубоко озабочено наращиванием российских сил на границах Украины [...] подчеркнул, что Соединенное Королевство поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, и предупредил, что всякие дестабилизирующие действия были бы стратегической ошибкой со значительными последствиями", - передал журналистам пресс-секретарь Даунинг-стрит.

По словам пресс-секретаря британского правительства, Джонсон подчеркнул важность диалога по вопросам международной и региональной безопасности.

В разговоре, по словам пресс-секретаря, упоминались и Минские соглашения об урегулировании конфликта в Донбассе: и Джонсон, и Путин согласились, что все стороны должны соблюдать условия этих соглашений.

Пресс-служба Кремля, рассказывая о телефонном разговоре Джонсона и Путина, сообщила, что Путин снова призвал начать переговоры о нерасширении НАТО на восток.

"Владимир Путин заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений", - говорится в сообщении пресс-службы президента.

Кроме того, исходя из сообщения пресс-службы, Владимир Путин в очередной раз обвинил Украину в нарушении Минских соглашений, в том числе в использовании тяжелых вооружений и ударных беспилотников на линии соприкосновения в Донбассе, а также в "дискриминации русскоязычного населения".

"Подчеркнуто, что все это происходит на фоне активного военного "освоения" территории Украины странами НАТО, что создает прямую угрозу безопасности России", - цитирует Интерфакс сообщение кремлевской пресс-службы.

В конце прошлой недели Москва официально потребовала от НАТО отменить решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия когда-нибудь смогут стать членами НАТО, и официально отказаться от расширения блока на восток.

Альянс в ответ вновь отверг это предложение России решать судьбу других стран за их спинами.