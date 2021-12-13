"Дюна" и "Вестсайдская история" вошли в список претендентов на премию "Золотой глобус"

5 минут назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, Премия "Золотой глобус" вручается уже 77 лет

"Дюна", "Игра в кальмара" и "Вестсайдская история" объявлены претендентами на "Золотой глобус". Однако оглашение номинантов премии не обошлось без скандалов.

Голливудская ассоциация иностранной прессы, которая голосует за претендентов "Золотого глобуса", подверглась критике: активисты различных движений за равноправие обвиняют ее в расизме, сексизме и коррупции.

Объявление претендентов, которое обычно показывают популярные утренние телешоу США, на этот раз транслировалось на канале "Золотого глобуса" на YouTube.

Список претендентов:

"Лучший драматический фильм":"Дюна" Дени Вильнёва

"Лучший драматический телесериал": "Игра в кальмара" Хван Дон Хёка

"Лучшая комедия или мюзикл" "Вестсайдская история" Стивена Спилберга

"Лучший фильм на иностранном языке": "Купе № 6" Юхо Куосманена

"Лучшая мужская роль в драматическом фильме": Махершала Али ("Лебединая песнь")

"Лучшая женская роль в комедии или мюзикле": Марион Котийяр ("Аннетт")

"Лучший режиссер": Кеннет Бран ("Белфаст")

"Лучший сценарий": Кеннет Бран ("Белфаст")

"Лучший драматический телесериал": "Игра в кальмара" Хван Дон Хёка

"Лучший телесериал: комедия или мюзикл": "Тед Лассо"

"Лучший мини-сериал или телефильм": "Ломка"

"Золотой глобус" - американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах. "Золотой глобус" вручается каждый год в январе по результатам голосования около 90 международных журналистов, живущих в Голливуде.

Автор фото, Press Association Подпись к фото, Режиссер Кеннет Бран, которого номинировали на премию "Золотой глобус"

Премию уже критиковали за то, что в ее номинациях не было темнокожих и азиатских актеров и режиссеров и женщин.