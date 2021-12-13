"Дюна" и "Вестсайдская история" вошли в список претендентов на премию "Золотой глобус"
"Дюна", "Игра в кальмара" и "Вестсайдская история" объявлены претендентами на "Золотой глобус". Однако оглашение номинантов премии не обошлось без скандалов.
Голливудская ассоциация иностранной прессы, которая голосует за претендентов "Золотого глобуса", подверглась критике: активисты различных движений за равноправие обвиняют ее в расизме, сексизме и коррупции.
Объявление претендентов, которое обычно показывают популярные утренние телешоу США, на этот раз транслировалось на канале "Золотого глобуса" на YouTube.
Список претендентов:
- "Лучший драматический фильм":"Дюна" Дени Вильнёва
- "Лучший драматический телесериал": "Игра в кальмара" Хван Дон Хёка
- "Лучшая комедия или мюзикл" "Вестсайдская история" Стивена Спилберга
- "Лучший фильм на иностранном языке": "Купе № 6" Юхо Куосманена
- "Лучшая мужская роль в драматическом фильме": Махершала Али ("Лебединая песнь")
- "Лучшая женская роль в комедии или мюзикле": Марион Котийяр ("Аннетт")
- "Лучший режиссер": Кеннет Бран ("Белфаст")
- "Лучший сценарий": Кеннет Бран ("Белфаст")
- "Лучший драматический телесериал": "Игра в кальмара" Хван Дон Хёка
- "Лучший телесериал: комедия или мюзикл": "Тед Лассо"
- "Лучший мини-сериал или телефильм": "Ломка"
"Золотой глобус" - американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах. "Золотой глобус" вручается каждый год в январе по результатам голосования около 90 международных журналистов, живущих в Голливуде.
Премию уже критиковали за то, что в ее номинациях не было темнокожих и азиатских актеров и режиссеров и женщин.
Но в этом году на премию было номинировано несколько темнокожих актеров, в том числе Дензел Вашингтон в "Трагедии Макбета" и - что, возможно, самый большой сюрприз в этой категории - Махершала Али за роль в научно-фантастической "Лебединой песни", а также несколько женщин-режиссеров.