Анкара: Турция и Армения начнут чартерные рейсы и назначат спецпредставителей по нормализации отношений

28 минут назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, Мевлют Чавушоглу сказал, что процесс нормализации отношений с Арменией Турция будет координировать с Азербайджаном

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу объявил, что Турция и Армения скоро назначат спецпредставителей по нормализации отношений и возобновят чартерное авиасообщение.

Как сообщает агентство Рейтер, во время обсуждения бюджета МИД страны в парламенте Чавушоглу сообщил, что специальные представители, которых назначат Ереван и Анкара, займутся поиском способов нормализации отношений двух соседних стран.

Кроме того, по словам Чавушоглу, две страны намерены открыть чартерное авиасообщение между Стамбулом и Ереваном.

Официальные представители Армении заявления Чавушоглу пока не комментировали.

У Турции и Армении нет дипломатических отношений, а сухопутная граница между ними закрыта с 1993 года.

Турция всегда поддерживала близкородственный Азербайджан в его конфликте с Арменией из-за Нагорного Карабаха.

Нерешенные проблемы

В 2008-2009 годах, при президенте Армении Серже Саргсяне, Ереван и Анкара предприняли попытку наладить отношения и открыть границу, но из-за двух нерешенных проблем - Карабаха и непризнания Турцией геноцида армян в 1915 году - эта попытка сорвалась.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Пашинян неоднократно говорил, что хотел бы нормализовать отношения с Турцией

Мевлют Чавушоглу и в этот раз подчеркнул, что процесс нормализации отношений с Арменией Турция будет координировать с Азербайджаном.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян неоднократно говорил, что Армения желает нормализовать отношения с Турцией. При этом, однако, уступать требованиям Азербайджана и Турции - например, в части транспортного коридора между основной частью Азербайджана и его эксклавом Нахичеванью по территории Армении - Пашинян не считает возможным.