Анкара: Турция и Армения начнут чартерные рейсы и назначат спецпредставителей по нормализации отношений
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу объявил, что Турция и Армения скоро назначат спецпредставителей по нормализации отношений и возобновят чартерное авиасообщение.
Как сообщает агентство Рейтер, во время обсуждения бюджета МИД страны в парламенте Чавушоглу сообщил, что специальные представители, которых назначат Ереван и Анкара, займутся поиском способов нормализации отношений двух соседних стран.
Кроме того, по словам Чавушоглу, две страны намерены открыть чартерное авиасообщение между Стамбулом и Ереваном.
Официальные представители Армении заявления Чавушоглу пока не комментировали.
У Турции и Армении нет дипломатических отношений, а сухопутная граница между ними закрыта с 1993 года.
Турция всегда поддерживала близкородственный Азербайджан в его конфликте с Арменией из-за Нагорного Карабаха.
Нерешенные проблемы
В 2008-2009 годах, при президенте Армении Серже Саргсяне, Ереван и Анкара предприняли попытку наладить отношения и открыть границу, но из-за двух нерешенных проблем - Карабаха и непризнания Турцией геноцида армян в 1915 году - эта попытка сорвалась.
Мевлют Чавушоглу и в этот раз подчеркнул, что процесс нормализации отношений с Арменией Турция будет координировать с Азербайджаном.
Армянский премьер-министр Никол Пашинян неоднократно говорил, что Армения желает нормализовать отношения с Турцией. При этом, однако, уступать требованиям Азербайджана и Турции - например, в части транспортного коридора между основной частью Азербайджана и его эксклавом Нахичеванью по территории Армении - Пашинян не считает возможным.
В ноябре МИД России сообщал, что Армения просила Москву о о посредничестве в налаживании отношений с Турцией. "Да, я могу подтвердить, что Армения обращалась за содействием в посредничестве между Ереваном и Анкарой, - сказала тогда официальный представитель МИД России Мария Захарова. - Россия заинтересована и прилагала усилия в этом процессе по нормализации армяно-турецких отношений".