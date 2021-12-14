Дайджест: Британию накрывает волна "Омикрона"; в Беларуси вынесут приговор Сергею Тихановскому

13 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Борис Джонсон в понедельник посетил центр вакцинации в Лондоне

Власти Великобритании заявили, что новым вариантом коронавируса "Омикрон" в стране, по всей вероятности, ежедневно заражаются около 200 тыс. человек. Столь высокая цифра пока не подтверждается официальной статистикой зарегистрированных случаев ковида (в понедельник их было около 54,6 тыс.), а основана на научном моделировании.

Пока в Британии подтверждено только 4,7 тыс. случаев "Омикрона", однако их число стремительно растет и удваивается каждые два-три дня. Сейчас на его долю приходится более 44% всех заболеваний ковидом в Лондоне, и по словам британского министра здравоохранения Саджида Джавида, в течение ближайших двух суток новая мутация станет в столице страны доминирующей.

В понедельник премьер-министр Борис Джонсон подтвердил, что от последствий "Омикрона" в Британии скончался по меньшей мере один человек, поэтому предположения об относительной мягкости этой мутации коронавируса пока можно оставить в стороне. Британское агентство по охране общественного здоровья сообщило, что новый вариант ковида уже привел к госпитализации 10 человек в возрасте от 18 до 85 человек, при этом большинство этих людей получили две дозы вакцины.

Ученые предполагают, что "Омикрон" умеет более эффективно обходить существующие вакцины, поэтому для выработки нужного иммунитета требуются не две, а три дозы. Британские власти объявили о том, что бустерные прививки должно сделать все взрослое население страны, в результате чего с понедельника в центрах вакцинации выстроились длинные очереди.

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Татьяна Голикова намерена рассказать о плане властей по борьбе с "Омикроном". Она выступит по этому поводу во время совещания с президентом Владимиром Путиным. За последнюю неделю коронавирус был обнаружен у 42 игроков английской Премьер-лиги - это самый высокий показатель с января этого года.

Приговор Сергею Тихановскому

Как ожидается, в гомельском следственном изоляторе во вторник будет оглашен приговор блогеру Сергею Тихановскому - мужу лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской. Ему выдвинуты обвинения по четырем статьям, в том числе об организации массовых беспорядков, разжигании вражды, нарушении общественного порядка и препятствовании работы ЦИК.

Автор фото, AFP Подпись к фото, В августе 2020 года участники демонстраций в Минске поздравляли Тихановского с днем рождения, который он встретил в тюрьме

Тихановская решила баллотироваться на пост президента после того, как Тихановский - был задержан по обвинению в нарушении общественного порядка. Ролики Тихановского, размещенные на канале в YouTube "Страна для жизни", набирали сотни тысяч просмотров; блогер оказался за решеткой вскоре после того, как заявил о намерении принять участие в выборах.

В интервью телеканалу "Дождь"(внесен российским минюстом в реестр иностранных агентов) Тихановская предположила, что ее муж может получить до 15 лет лишения свободы.

Ранее еще один лидер белорусской оппозиции Мария Колесникова - единственный лидер протестов, не покинувшая страну, была приговорена к 11 годам тюрьмы.

Пашинян и Алиев проведут переговоры в Брюсселе

Лидеры Армении и Азербайджана проведут трехсторонние переговоры с участием главы Европейского совета Шарля Мишеля в Брюсселе.

Автор фото, Kremlin.ru Подпись к фото, 26 ноября Алиев и Пашинян встретились с Путиным. Президент России подарил лидерам Азербайджана и Армении по оливковой ветви

Это будет уже вторая за последний месяц встреча президента Ильхама Алиева и премьер-министра Никола Пашиняна: 26 ноября они побывали в Сочи, где поговорили вместе с Владимиром Путиным.

Как передает ТАСС, вначале Мишель проведет отдельные переговоры с Алиевым и Пашиняном, а после этого они начнут саммит в трехстороннем формате.

Кроме того, в понедельник вечером министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара и Ереван намерены возобновить чартерные перелеты между странами и назначить специальных представителей по нормализации отношений.

Джонсон поговорил с Путиным об Украине

В понедельник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудили обострение ситуации вокруг Украины. Страны Запада озабочены концентрацией российских войск у украинских границ и подозревают Москву в намерении начать вторжение. Россия эти подозрения отвергает.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Украинский военный в окопах на востоке страны

Джонсон, вслед за лидерами министров иностранных дел "Большой семерки", руководителей НАТО и США, предупредил Путина о серьезных последствиях новой агрессии против Украины, президент России, в свою очередь, снова потребовал не допустить расширения Североатлантического альянса на восток.

Торнадо в США: погибли 88 человек, еще 100 пока не найдены

В результате разрушительных торнадо, обрушившихся на шесть штатов США, погибли по меньшей мере 88 человек, в том числе 74 - в наиболее пострадавшем штате Кентукки.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Не осталось ничего, что можно восстановить". Торнадо в Кентукки

По словам губернатора Кентукки Энди Бешир, только в этом регионе пропавшими без вести считаются еще более 100 человек, и для того, чтобы установить точное число жертв стихийного бедствия, может понадобиться несколько недель. Торнадо полностью разрушили некоторые населенные пункты.

В операции по поиску выживших участвуют сотни военнослужащих. В среду в Кентукки приедет президент США Джо Байден.

Иностранцев в России будут проверять на сифилис и проказу. Западный бизнес против

Европейские и американские бизнес-объединения выступили против нового российского закона, согласно которому практически все проживающие в стране иностранцы должны раз в три месяца делать рентген, а также проверятся на наркотики и сдавать анализы крови и мочи. Таким образом власти намерены выявлять опасные заболевания: туберкулез, проказу, сифилис и ВИЧ.

Автор фото, Kirill Kukhmar/Tass

Разработанный министерством внутренних дел России закон должен вступить в силу с 29 декабря. Анализы в том числе должны будут делать члены семей иностранных работников в возрасте от семи лет.

Как передает агентство Блумберг, иностранные сотрудники крайне недовольны новыми проверками и выражают опасения, что Россия "потеряет свою привлекательность как место работы для многих иностранных менеджеров".

Американские гимнастки, пострадавшие от Нассара, получат $380 млн

Сотни американок, пострадавших от действий бывшего врача сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара, получат 380 млн долларов в качестве компенсации за сексуальные домогательства. Спортсменки договорились о выплатах с американской гимнастической ассоциацией (USA Gymnastics).

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Самыми известными жертвами Нассара были олимпийские чемпионки Маккайла Марони и Симона Байлз

В 2018 году Нассар получил более 300 лет тюрьмы за домогательства к гимнасткам. В числе тех, кто пострадал от его действий, было несколько Олимпийских чемпионок. После этого спортсменки в течение пяти лет добивались компенсации в судах, а теперь этот спор завершается.

USA Gymnastics не только согласилась выплатить пострадавшим гимнасткам рекордные суммы, но и предоставить им места в своем совете директоров, а также в американском Олимпийском комитете.

В общей сложности Нассара обвиняют в домогательствах к более чем 300 женщинам и девочкам, с которыми он работал как врач в USA Gymnastics и Университете штата Мичиган.

Взрыв в монастыре в Серпухове. Подозревается 18-летний бывший ученик православной гимназии

В понедельник утром на территории женского Введенского монастыря в Серпухове произошел взрыв, в результате которого пострадали восемь человек. Российские правоохранительные органы считают, что его мог организовать 18-летний юноша, который раньше учился в православной гимназии, расположенной на территории монастыря.

Автор фото, Maxim Grigoryev/TASS

Взрывное устройство сработало около входа в гимназию. Согласно предположениям сотрудников Следственного комитета, бывший ученик "пришел к порогу образовательного учреждения и попытался совершить самоубийство общеопасным способом". Кроме осуществившего взрыв человека, пострадали семь школьников.

Российские СМИ пишут со ссылкой на свои источники, что в школе юноша мог подвергаться буллингу и был неприязненно настроен по отношению к педагогам учебного заведения. Мы рассказываем о том, что известно о происшествии.

Умер Сергей Соловьев - кинорежиссер, снявший "Ассу"

На 78-м году жизни умер Сергей Соловьев - кинорежиссер, который был автором фильма "Асса" и многих других культовых лент.

Автор фото, Oleg Ivanov/TASS Подпись к фото, Сергей Соловьев, фото 1987 года

Творчество Соловьева во многом определило настроение целого поколения молодых людей на закате Советского Союза. Его вышедший в 1988 году фильм "Асса" стал хитом проката и дал многомиллионную аудиторию прозвучавшей в нем рок-музыке тогда еще самодеятельных исполнителей, в том числе Бориса Гребенщикова, Виктора Цоя и Жанны Агузаровой.

Подробнее о Сергее Соловьеве читайте также в следующем разделе.

Кремль и тактика рефлексивного контроля

Автор колонки в Daily Telegraph - бывший министр обороны в правительстве консерваторов Лиам Фокс видит в тактике Кремля на Украине ряд психологических приемов, относящихся к так называемому рефлексивному управлению. С этим набором манипуляций юных слушателей академии КГБ знакомят еще с советских времен, пишет автор.

Автор фото, Getty Images

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"Бандитский режим Владимира Путина снова бряцает оружием, угрожая миру и безопасности в Восточной Европе, - так начинает свою колонку Фокс. - Незаконного вторжения и аннексии Крыма в 2014 году президенту России недостаточно - как и продолжающейся оккупацией суверенной территории Грузии. Теперь он хочет снова хочет использовать народ Украины в качестве пешек в большой игре".

"Путинская пропаганда, которую так часто проглатывают левые комментаторы на Западе, имеет один знакомый рефрен, - продолжает Фокс. - "Русскоговорящим гражданам", а это до безумия широкое определение, грозит опасность на Кавказе/на Украине/в странах Балтии, и долг российского государства - защитить их".

Переходя к ситуации на Украине, Фокс уверждает, что и здесь Кремль прибегает к подмене понятий, как и в случае с аргументом, что "русскоговорящее население" должны защищать не законы стран, где они живут, а интервенты, посланные Российской Федерацией.

"Все, что мы наблюдали в последние недели, это сценарий из учебника КГБ, основанный на концепции рефлексивного контроля. Эта доктрина заключается в тщательном отборе информации, направленном на то, чтобы заставить оппонента принимать решения, которые он считает своими, но на самом деле эти решения играют на руку советской, а сегодня российской, власти", - пишет Фокс.

"Среди российских чиновников и в аппарате служб безопасности эта концепция по-прежнему широко распространена и остается ключевым элементом в практике гибридной войны", - считает бывший министр обороны Британии.

Концепцию рефлексивного контроля приписывают российской пропаганде не в первые. В 2015-м году политолог Мария Снеговая в интервью "Голосу Америки" (в России издание признано выполняющим функции иностранного агента) определяла ее так: "Ее идея заключается в том, что за счет подачи ложной или немного искаженной информации вы манипулируете сознанием противника и заставляете его принимать решения, которые ему в данном случае не выгодны, а выгодны вам. Но он этого не понимает".

Прощание с Сергеем Соловьевым

Обозреватель "Новой газеты" Лариса Малюкова вспоминает, что значил для нее режиссер Сергей Соловьев, скончавшийся в понедельник на 78-м году жизни.

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В своем некрологе она рассказывает о режиссере, используя образы его самого известного фильма "Асса".

"Что-то на душе как-то исключительно гнусно", - говорила Алика Татьяны Друбич в "Ассе". Правда. Будто гаснут тысячи огоньков зажжённых спичек и зажигалок на концерте Цоя. Мы уже знаем, что требования сердец, остались без ответа", - пишет Малюкова.

Ленту, снятую в разгар перестройки, она описывает так: "Асса" же - не просто фильм, это веха в истории отечественной культуры, манифест, пароль для своих. Биенье сердца в такт с перкуссией и гитарой Цоя. Вышедшая в 1987 году картина провозгласила новую эру и в жизни кино, и в жизни страны, какое-то - совсем недолгое время живущей под лозунгом "Мы ждем перемен".

Как замечает обозреватель "Новой газеты", в этом и следующих двух фильмах трилогии - "Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви" и "Дом под звездным небом" - "гротеск и романтика, кошмар и смех - кружат хоровод вокруг замерзших фонтанов. В атмосфере умирания гигантской страны, в корчах цепкого старого мира".

"Он вполне себе разделял философию Бананана "А я вообще не живу жизнью. Жить жизнью грустно. Что жизнь: дом - работа, работа - могила. Я живу в заповедном мире моих снов", - пишет Малюкова о Соловьеве. - И этот мир снов [режиссер] создавал во всех микроскопических, как он говорил "сверхмелких" подробностях: от ситца вместо обоев в чеховских рассказах и кружев на платье Фрейндлих до воздушного шара юного Тимофея из "Дома под звездным небом".

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