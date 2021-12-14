Московский суд оштрафовал издание The Insider на 1 млн рублей за отсутствие маркировки "иноагента"
Таганский суд Москвы оштрафовал издание The Insider, которое российский минюст ранее признал иностранным агентом, на миллион рублей за отсутствие соответствующей маркировки.
Как сообщили агентству РИА "Новости" в пресс-службе суда, "The Insider SIA признан виновным в совершении административных правонарушений… по части 1 статьи 19.34.1 КоАП, ему назначены наказания в виде административных штрафов в размере 500 тысяч и 500 тысяч рублей".
Роскомнадзор направил в суд административный протокол в отношении The Insider 17 ноября. В надзорном ведомстве тогда напомнили, что по закону "Об информации" на основании вступившего в силу судебного решения доступ к изданию в России может быть ограничен.
The Insider - расследовательское издание, которое много писало об отравлении Алексея Навального, Скрипалей, а также о сбитом над Донбассом "Боинге". Оно было включено в реестр "иностранных агентов" 23 июля этого года.
В тот же день основатель и шеф-редактор The Insider Роман Доброхотов заявил, что издание "будет работать, как работало".
"Мы маркировки никакие ставить не будем, если Роскомнадзор хочет ставить что-то, пусть у себя на сайте ставит, мы издание не российское вообще (редакция The Insider располагается в Риге - Би-би-си), нас эти требования не касаются", - заявил он РБК.
Летом дома у Доброхотова прошел обыск по делу о клевете, после которого он покинул Россию. Позже в отношении него возбудили уголовное дело о незаконном пересечении границы.
В конце ноября Роскомнадзор отчитался, что с начала года составил 920 протоколов за отсутствие маркировки у СМИ-"иноагентов". Большинство протоколов пришлось на внесенного в список иностранных агентов международного вещателя "Радио Свобода".
12 ноября Роскомнадзор составил протоколы в отношении журналиста Романа Баданина и издателя "Медиазоны" (признана иностранным агентом) Петра Верзилова, которых российский минюст также включил в реест "иноагентов". Баданин и Верзилов не ставят маркировки на своих постах в соцсетях.