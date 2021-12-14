Московский суд оштрафовал издание The Insider на 1 млн рублей за отсутствие маркировки "иноагента"

15 минут назад

Автор фото, Anton Novoderezhkin/TASS Подпись к фото, Основатель The Insider Роман Доброхотов находится в розыске

Таганский суд Москвы оштрафовал издание The Insider, которое российский минюст ранее признал иностранным агентом, на миллион рублей за отсутствие соответствующей маркировки.

Как сообщили агентству РИА "Новости" в пресс-службе суда, "The Insider SIA признан виновным в совершении административных правонарушений… по части 1 статьи 19.34.1 КоАП, ему назначены наказания в виде административных штрафов в размере 500 тысяч и 500 тысяч рублей".

Роскомнадзор направил в суд административный протокол в отношении The Insider 17 ноября. В надзорном ведомстве тогда напомнили, что по закону "Об информации" на основании вступившего в силу судебного решения доступ к изданию в России может быть ограничен.

The Insider - расследовательское издание, которое много писало об отравлении Алексея Навального, Скрипалей, а также о сбитом над Донбассом "Боинге". Оно было включено в реестр "иностранных агентов" 23 июля этого года.

В тот же день основатель и шеф-редактор The Insider Роман Доброхотов заявил, что издание "будет работать, как работало".

"Мы маркировки никакие ставить не будем, если Роскомнадзор хочет ставить что-то, пусть у себя на сайте ставит, мы издание не российское вообще (редакция The Insider располагается в Риге - Би-би-си), нас эти требования не касаются", - заявил он РБК.

Летом дома у Доброхотова прошел обыск по делу о клевете, после которого он покинул Россию. Позже в отношении него возбудили уголовное дело о незаконном пересечении границы.

В конце ноября Роскомнадзор отчитался, что с начала года составил 920 протоколов за отсутствие маркировки у СМИ-"иноагентов". Большинство протоколов пришлось на внесенного в список иностранных агентов международного вещателя "Радио Свобода".