Задержан собственник шахты "Листвяжная", глава "СДС-Угля" Михаил Федяев

15 минут назад

Автор фото, Danil Aikin/TASS

Следственный комитет РФ сообщил о задержании Михаила Федяева, собственника шахты "Листвяжная", на которой в конце ноября в результате аварии погиб 51 человек.

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, задержан собственник "Листвяжной" и председатель совета директоров "СДС-Уголь" Михаил Федяев, а также еще три человека - гендиректор "СДС-Уголь" Геннадий Алексеев, технический директор предприятия Антон Якутов и главный инженер "Листвяжной" Анатолий Лобанов.

"В отношении всех задержанных следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Петренко.

Согласно сообщению СК, задержанным, в зависимости от роли каждого, предъявлено обвинение по части 3 статьи 217 Уголовного кодекса (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и части 2 статьи 201 УК (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшие тяжкие последствия).

Михаил Федяев не раз входил в разные списки самых богатых бизнесменов России - например, в 2020 году в рейтинге 200 богатейших бизнесменов по версии Forbes он занял 177-е место. Издание тогда оценивало его состояние (на 2019 г.) в $550 млн.

Как отмечают российские СМИ, задержание произошло на следующий день после прибытия в Кузбасс с рабочим визитом главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

Трагедия на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошла 25 ноября. Согласно предварительной версии, в шахте произошел взрыв метано-воздушной смеси, вызвавший задымление.

В шахте на тот момент находились 285 горнорабочих, 239 из них были подняты на поверхность. В результате происшествия погиб 51 человек - 46 горняков и пятеро спасателей.

Шахта "Листвяжная" входит в компанию "СДС-Уголь". Согласно открытым данным компании, 50% акций принадлежит задержанному в среду Федяеву.

Ранее, в конце ноября, суд в Кемерове арестовал директора шахты Сергея Махракова, его заместителя Андрея Молоствова и начальника участка Сергея Герасименка. Им предъявлено обвинение в нарушении требований промышленной безопасности на опасном производстве.