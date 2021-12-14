"Настоящая паника": несколько причин, по которым падает российский рынок

13 минут назад

Автор фото, Mikhail Tereshchenko/TASS

В последние два дня рынок российских акций падает - в понедельник котировки опустились до уровня весны, утром во вторник торги на бирже снова начались с резкого пике. Нефть тоже дешевеет. Аналитики объясняют как ростом геополитических рисков, так и новым вариантом коронавируса "Омикрон". Цены на нефть также снижаются.

Индекс Московской биржи после открытия торгов во вторник вновь обвалился - после рекордного падения в понедельник, когда он достиг минимумов с апреля 2020 года. После этого начался отскок, и к 13:00 мск снижение индексов составляло всего 0,8%.

Курс доллара на открытии торгов вырос на 6,5 копейки по сравнению с уровнем закрытия торгов и составил 73,4 рубля. К 13:00 мск доллар стоил почти 73,6 рубля. Таким образом, обвал на рынке российских акций произошел обвал при относительно стабильном курсе рубля.

"На утренней сессии у нас наблюдалась настоящая паника, - пишет в своем отчете эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин. - Хотя к нашему открытию внешний фон и складывался негативным, он был далек от того, чтобы вызвать столь сильный провал российских акций".

Аналитики связывают падение котировок и снижение курса рубля в первую очередь с угрозами новых западных санкций.

"Давление на российские акции продолжает оказывать геополитическая неопределенность, которая в первую очередь отпугивает иностранных инвесторов. Об этом свидетельствуют распродажи в бумагах, которые традиционно пользуются спросом у нерезидентов, прежде всего, обыкновенные акции Сбербанка и Газпрома", - пишет Бабин.

7 декабря президенты США и России провели двухчасовой разговор в режиме видеосвязи. Главной темой переговоров Джо Байдена и Владимира Путина стала угроза российского вторжения на Украину, об которой с октября пишут американский СМИ. Затем стало известно, что помощник госсекретаря США Карен Донфрид 13-15 декабря посетит Киев и Москву. Она встретится с представителями МИД России и замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком.

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Несмотря на ожидаемый визит Донфрид, рынки продолжили оценивать геополитические рискивысоко - и градус риторики также оставался высоким. 12 декабря министры иностранных дел G7 на саммите в Ливерпуле заявили, что "любая военная агрессия в отношении Украины повлечет в ответ серьезные последствия и значительную цену". На следующий день Байден предупредил Путина, что Россия заплатит "страшную цену", если вторгнется в Украину.

13 декабря верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что "любая агрессия против Украины будет иметь политические последствия и дорого обойдется России с экономической точки зрения" (цитаты по агентству Рейтер). О возможных новых санкциях говорила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В тот же день с Путиным по телефону поговорил британский премьер Борис Джонсон. "Премьер-министр сказал, что Соединенное Королевство глубоко озабочено наращиванием российских сил на границах Украины", - заявили на Даунинг-стрит. Джонсон заявил, что дестабилизирующие действия в отношении Украины стали бы стратегической ошибкой со "значительными последствиями". Кроме того, в понедельник ЕС ввел санкции против "ЧВК Вагнера".

СМИ, в том числе агентство Блумберг, описывали различные варианты санкций, которые могут быть применены к России в случае вторжения на Украину. Речь, в частности, шла о крупных российских банках, ограничении конвертации рубля или доступа к межбанковской системе SWIFT.

Плюс "Омикрон"

Повышение нервозности на российском фондовом рынке из-за ужесточения санкционной риторики способствовало тому, что рубль перестал укрепляться, пишет в утреннем обзоре аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников.

Негативное влияние на российский фондовый рынок оказывает и ситуация на мировых площадках, где на фоне роста опасений по поводу штамма "Омикрон" тоже активизировались продажи.

В понедельник на момент закрытия торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже индекс Dow Jones упал на 0,89%, индекс S&P 500 - на 0,91%, а индекс NASDAQ Composite - на 1,39%. Индексы Азиатско-Тихоокеанского региона также снижаются: во вторник утром японский Nikkei 225 упал на 0,46%, а южнокорейский KOSPI просел на 0,36%.

"Инвесторы опасаются, что из-за его активного распространения возникнет необходимость введения отдельными странами дополнительных карантинных ограничений, что приведет к негативным экономическим последствиям. Это сказывается на спросе инвесторов на рисковые активы", - пишет в своем отчете аналитик "Банки.ру" Богдан Зварич.

К рисковым активам относятся не только российские бумаги и рубль, но и нефть, цены на которую во вторник тоже усилили падение. На открытии торгов цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,4% - до 74,09 доллара за баррель, однако к полудню подросла до 74,81 доллара.

Опасения по поводу "Омикрона" усилились и на фоне новостей из Британии, где накануне была зафиксирована первая смерть пациента, зараженного новым штаммом.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Штамм "Омикрон" пугает инвесторов

ФРС и нефть

Еще одним фактором в пользу продаж стало приближение заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая в среду может ужесточить свою политику, чтобы притормозить инфляцию в Соединенных Штатах, достигшую максимальных показателей с 1980-х годов.

"Негативом для всех развивающихся активов выступает ожидание быстрого ухудшения ситуации с глобальной ликвидностью из-за ужесточения денежно-кредитной политики ключевых центробанков", - отмечает Бабин из БКС.

Негативное влияние на нефтяные цены оказали и слова министра энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиза бен Сальмана, который накануне заявил, что мировое производство нефти может упасть на 30% к концу десятилетия из-за снижения инвестиций.