Гимнастки, заявившие о домогательствах бывшего врача сборной США Ларри Нассара, получат 380 млн долларов компенсации

42 минуты назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Жертвы врача-растлителя добивались выплаты компенсаций около пяти лет

Гимнастки, пострадавшие от домогательств бывшего врача сборной США Ларри Нассара, получат 380 млн долларов компенсации. Спортсменки в течение пяти лет добивались компенсации в судах, а теперь этот спор завершился после того, как Федерация гимнастики США, олимпийский и паралимпийский комитеты страны достигли мирового соглашения.

В числе сотен спортсменок, заявивших о непристойном поведении врача, было несколько олимпийских чемпионок.

Хотя показания против него дали более 330 женщин, в судах рассматривались только 10 дел. В 2018 году Нассар был приговорен к 175 годам тюрьмы за домогательства к семерым гимнасткам, а потом - к дополнительным 125 годам еще по трем случаям.

Годом ранее он был признан виновным в хранении детской порнографии на своем компьютере и попытке уничтожить улики - по этому делу он был осужден на 60 лет тюрьмы.

После приговора спортсменки вели переговоры о выплатах с американской гимнастической федерацией (USA Gymnastics).

В итоге USA Gymnastics не только согласилась выплатить пострадавшим атлеткам рекордные суммы, но и предоставить им места в своем совете директоров, а также в американском Олимпийском комитете для того, чтобы они могли провести аудит системы и не допустить подобных случаев в дальнейшем.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Бывший врач сборной по спортивной гимнастике США Ларри Нассар в 2017 году в суде по делу о домогательствах

В общей сложности Нассара обвиняют в домогательствах и растлении более чем 300 женщин и девочек, с которыми он работал как врач в USA Gymnastics и Университете штата Мичиган. Ларри Нассар был главным врачом олимпийских гимнасток в течение 18 лет.

Нассар признал себя виновным в сексуальных домогательствах по отношению к 10 гимнасткам, в том числе и к участницам олимпийской сборной. Однако позже он написал судье письмо, в котором утверждал, что женщины сфабриковали обвинения против него в надежде заработать деньги и славу.

Среди женщин, заявивших о приставаниях врача, золотые олимпийские медалистки Симона Байлз, Али Райсман и МакКайла Марони. Их свидетельства, в том числе, легли в основу приговора Нассару.

"Это урегулирование - результат храбрости сотен переживших насилие, кто, несмотря на юридические препятствия и попытку их подкупить, отказались хранить молчание. Правда в конечном итоге победила", - прокомментировал решение адвокат истцов Джон Мэнли.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Гимнастка Али Райсман дала показания в конгрессе в сентябре 2021 года

Первая женщина, которая публично обвинила Нассара в насилии, Рэйчел Денхолландер, приветствовала решение ассоциации.

"Эта глава, наконец, закрыта. Теперь можно начинать тяжелую работу по реформированию системы и восстановлению гимнасток. Справедливость свершилась настолько, насколько это возможно, и хорошо, что мы этому радуемся. Но помните, что завтра девушки проснутся теми же пострадавшими от насилия. Не забывайте об этом посреди ликования", - написала Денхолландер в "Твиттере".

В общей сложности по делам, связанным с домогательствами Нассара, согласованы выплаты на сумму около 880 млн долларов. В 2018 году Университет штата Мичиган согласился заплатить женщинам 500 млн долларов.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В числе наиболее известных женщин, обвинивших Нассара в сексуальных посягательствах, золотые олимпийские медалистки МакКайла Марони и Симона Байлз

В 2015 году федерация гимнастики США, не придавая делу огласки, прекратила сотрудничество с Ларри Нассаром из-за нареканий на его профессиональные качества.

Нассар также работал в Университете Мичигана. В 2014 году по результатам проверки,университет на три месяца приостановил с ним сотрудничество.