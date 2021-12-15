Убийство Зелимхана Хангошвили: российский "киллер на велосипеде" приговорен к пожизненному заключению

15 декабря 2021, 10:35 GMT Обновлено 11 минут назад

Подпись к фото, Убитому Зелимхану Хангошвили было 40 лет

Суд в Германии огласил приговор россиянину, обвиняемому в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Вадим Соколов, известный также как Вадим Красиков, приговорен к пожизненному заключению.

40-летний гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили родом из Чечни был застрелен в берлинском парке Кляйнер-Тиргартен 23 августа 2019 года. Подозреваемый был задержан немецкой полицией вскоре после убийства недалеко от места преступления.

Убийство Хангошвили, попросившего в Германии убежища, сильно осложнило отношения России и Германии, а приговор суда может значительно повлиять на ситуацию: прежний гермаснкий канцлер Ангела Меркель уже предупреждала о возможных последствиях.

Согласно заключению германской прокуратуры, Соколов-Красиков выполнял приказ, полученный "от государственных органов Российской Федерации". Согласился ли официально с этим суд, пока неясно.

"Некоторые издания писали, что на скамье подсудимых - Россия или даже Владимир Путин. Это неверно: на скамье подсудимых - только обвиняемый. Но наша задача - учесть все обстоятельства", - цитирует судью агентство Рейтер.

Агентство Франс-пресс сообщает, что суд ввиду особой тяжести преступления лишил Соколова-Красикова права на условно-досрочное освобождение через 15 лет.

Автор фото, https://theins.ru/politika/173004 Подпись к фото, Человек, предположительно стрелявший в Зелимхана Хангошвили (впервые фотография была опубликована в совместном расследовании Insider, Bellingcat и Spiegel)

Немецкая прокуратура называет обвиняемого "командиром специального подразделения российских спецслужб ФСБ" и полагает, что Хангошвили был убит в отместку за его участие во второй чеченской войне, а также в войне между Россией и Грузией в 2008 году.

Российские власти считают Хангошвили причастным к террористической деятельности, а президент Владимир Путин называл его бандитом и убийцей.

Обвиняемый представился следователям как Вадим Соколов, "русский, холостой инженер-строитель из Брянска", после чего отказался от дальнейших показаний. Паспорт, с которым он прибыл в Германию, действительно был выдан в Брянске незадолго до поездки на имя Вадима Соколова.

Однако, как выяснилось в результате совместного расследования Insider*, Bellingcat и Spiegel, настоящее имя задержанного - Вадим Красиков, ранее он служил в спецподразделении "Вымпел" Центра специальных назначений ФСБ

Выстрелы в Берлине

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За несколько дней до убийства в августе 2019 года "Вадим Соколов", получивший незадолго до этого паспорт на это имя, а затем шенгенскую визу в посольстве Франции, приехал в Париж как турист и погулял по городу, прежде чем уехать в Варшаву.

Туристические фотографии из Парижа были обнаружены в его мобильном телефоне в польском отеле, в котором он останавливался, перед тем, как 22 августа отправиться в Берлин.

Через день, катаясь на велосипеде в берлинском парке Кляйнер-Тиргартен, обвиняемый, согласно выводам следствия, подошел к Зелимхану Хангошвили сзади и выстрелил в него два раза из пистолета Glock 26 с глушителем.

Парк находится в нескольких минутах ходьбы от канцелярии и парламента Германии.

После того, как Кавтарашвили упал, обвиняемый выстрелил ему в голову. Хангошвили умер на месте.

Затем обвиняемый сел на велосипед и скрылся. Позже свидетели заявили, что видели, как он бросал сумку в реку Шпрее, где полицейские водолазы позже нашли пистолет Glock, парик и велосипед.

Подпись к фото, Спуск к реке Шпрее, где стрелявший пытался избавиться от оружия, одежды и велосипеда

Позже следователи обнаружили его мобильный телефон и обратный билет на самолет в Москву 25 августа в номере отеля в Варшаве.

Российско-германские отношения

Убийство оказалось переломным моментом для бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, которая заявила в мае 2020 года, что это преступление подрывает доверительное сотрудничество между Берлином и Москвой.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Убийство чеченца в Берлине: кем был Зелимхан Хангошвили

Президент России Владимир Путин описал жертву как "жесткого и кровавого боевика", который присоединился к сепаратистам для борьбы против российских войск на Кавказе, а также участвовал в терактах в московском метро.

Зелимхан Хангошвили родом из Панкисского ущелья Грузии. Во вторую чеченскую кампанию он воевал на стороне сепаратистов, участвовал в переговорах между грузинскими военными и чеченскими боевиками в 2012 году, когда чеченцы взяли в заложники жителей грузинской деревни и требовали предоставить им коридор, чтобы они перебрались через горы в Чечню.

Хангошвили пережил два покушения на его жизнь в Грузии, после чего уехал в Германию, где провел последние несколько лет свой жизни в ожидании получения статуса беженца.

Издание Deutsche Welle со ссылкой на немецкие СМИ пишет, что местные органы безопасности некоторое время "вели" Зелимхана как "лицо, представляющее угрозу для общественной безопасности", но по неназванным причинам в 2018 году подозрения с него сняли.

Вдова Хангошивли говорит, что в Германии он старался не сильно контактировать с представителями диаспоры - для своей же безопасности.

Подпись к фото, Старший брат убитого Зураб Хангошвили тоже переехал в Европу и надеется получить статус беженца

Москва безуспешно добивалась его экстрадиции.

Об убийстве Хангошвили вновь заговорили после того, как российский дипломат был найден мертвым возле посольства России в Берлине. Его нашли на дорожке перед посольством, сейчас идет расследование обстоятельств его смерти. По данным немецких СМИ, обвиняемый Соколов-Красиков и дипломат были знакомы.

По информации журнала Spiegel, дипломат выпал из окна одного из верхних этажей посольства 19 октября 2021 года

Погибший работал в посольстве с лета 2019 года в должности второго секретаря. Немецкая разведка, пишет Der Spiegel, считала его сотрудником ФСБ, работавшим под дипломатическим прикрытием.

По сведениям Bellincat и Insider, погибший - 35-летний Кирилл Жало - за два месяца до убийства Хангошвили был переведен на работу в Берлин из российского посольства в Вене.

Российское посольство подтвердило смерть дипломата и назвало ее трагическим несчастным случаем, добавив, что считает абсолютно некорректными предположения, которые появились в ряде западных СМИ по поводу инцидента.