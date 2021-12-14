ЕСПЧ признал ответственность России за похищение и смерть пятерых чеченцев

30 минут назад

Автор фото, Ruslan Kasumov/TASS Подпись к фото, Чеченский спецназ. Архивное фото

Европейский суд по правам человека возложил на российское государство ответственность за похищение и смерть пятерых жителей Чечни, их родственникам назначена компенсация.

Исчезновение этих мужчин совпадает по времени с трагическими событиями, о которых много писала "Новая газета".

15 марта 2021 года в ней вышла статья о массовой внесудебной расправе, которая, по данным издания, произошла в Чечне в январе 2017 года. Бывший сотрудник полка ППСП имени Ахмата Кадырова, назвав свое имя, заявил, что участвовал в задержании жителей Чечни, которых позднее убили.

После выхода статьи власти Чечни гневно отрицали свою причастность к похищениям и убийствам, называли публикации "Новой газеты" гнусной клеветой, собирали митинги с требованием закрыть издание и привлечь журналистов к ответственности.

В суд в Страсбурге обратилась группа родственников пятерых чеченцев, похищенных в период с 16 декабря 2016-го по 11 января 2017 года - незадолго до описываемых "Новой газетой" событий. Данные этих людей суд засекретил по соображениям безопасности.

Что было сказано в судебной преамбуле

17 декабря 2016 года в Чечне группа молодых людей убила двух сотрудников милиции. В ответ власти убили всех виновных в нападении.

В период с 17 декабря 2016 года по 25 января 2017 года власти провели спецоперацию, в результате которой ряд местных жителей были задержаны в домах и на улице. Об этих событиях сообщал, например, федеральный телеканал "Россия 24".

По словам заявителей, в ночь с 25 на 26 января 2017 года в полку патрульной полиции имени Ахмата Кадырова ("кадыровский полк") в Грозном произошла массовая казнь от 27 до 56 задержанных лиц, включая родственников заявителей. Казненных подозревали либо в причастности к террористической деятельности, либо в гомосексуальности.

"За это заплатят их родственники"

Заявители утверждали, что их родственники были задержаны сотрудниками полиции или вооруженными людьми в военной униформе и доставлены в полицейские участки. После этого связь с ними была потеряна, и с тех пор об их судьбе ничего не известно.

Впоследствии родственников похищенных, в том числе заявителей, доставляли в местные отделения полиции, где под угрозой смерти и высылки их семей из Чечни вынуждали подписать заявления о том, что их пропавшие родственники уехали в Сирию, говорится в судебном решении. Им, следует из документа, также запретили жаловаться на местных силовиков комиссии из Москвы, прибывшей в Чечню после публикации в "Новой газете" - иначе "за это заплятят их родственники".

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В период с 11 по 14 июля 2017 года, а затем снова в августе 2017 года родственники пропавших подали жалобы в Следственный комитет, требуя возбуждения уголовного дела о похищениях и внесудебных казнях. В заявлениях была просьба о том, чтобы следствие вели не правоохранительные органы Чечни.

Как установили судьи ЕСПЧ, следователи выдали отказы в возбуждении уголовных дел о пропаже как минимум 24 человек - за отсутствием состава преступления. Суды, в которые обращались родственники пропавших, встали на сторону следствия.

Но зато в период с 7 июля по 8 августа 2017 года Шалинский РОВД Чечни возбудил уголовные дела в отношении каждого из похищенных по статье "членство в незаконном вооруженном формировании" (в связи с якобы их отъездом в Сирию), они были объявлены в розыск, в августе 2017 года им заочно предъявили обвинение.

"Власти не предприняли никаких шагов для расследования предполагаемого отъезда пропавших без вести в Сирию", - установил ЕСПЧ.

Что решил суд

Заявители представили достаточные доказательства того, что их родственники были увезены полицией и пропали без вести, решил ЕСПЧ.

"Имеющиеся доказательства позволяют суду установить с соблюдением необходимого стандарта доказывания, что господа (перечисляются инициалы пятерых пропавших без вести - Би-би-си) должны считаться умершими после их задержания представителями государства.

При отсутствии какого-либо правдоподобного оправдания, представленного властями Российской Федерации, суд считает, что ответственность за их смерть возлагается на государство", - говорится в постановлении ЕСПЧ.

По мнению суда, в этом случае российские власти нарушили четыре статьи европейской Конвенции о правах человека - о праве на жизнь, о запрете пыток, о праве на свободу и личную неприкосновенность и о праве на эффективное средство правовой защиты.

Решением суда каждому из 15 заявителей назначена компенсация морального и материального ущерба - примерно от 75 тысяч до 100 тысяч евро в зависимости от степени родства.

"Суд подошел к этому делу фактически шаблонно - как к еще одному из нескольких сотен дел о насильственном исчезновении. Из решения не видна огромная работа представителей заявителей по собиранию доказательств, хотя именно ее результаты позволили суду так быстро и просто решить дело. При этом суд подтвердил, что задержания и исчезновения людей совпадают по времени с внесудебной расправой [из статьи "Новой газеты"]", - сказал Би-би-си руководитель международной практики правозащитной группы "Международная Агора" Кирилл Коротеев.