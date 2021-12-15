"Они убивают граждан моей страны". Что сказала дочь Навального на вручении премии Сахарова

час назад

Автор фото, European Parliament/YouTube

Дарья Навальная получила за отца главную правозащитную награду Евросоюза - премию "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова.

Европарламент присудил ему премию 20 октября. Сам Алексей Навальный находится в российской колонии.

На трибуну Европейского парламента в Страсбурге Дарья Навальная поднялась с портретом отца.

Перед вручением премии она выступила на английском языке. "Я благодарна за возможность быть здесь и принять эту награду за моего отца, но в то же время мне страшно. Я 20-летняя студентка, не так много разбираюсь в политике и переживаю, что могу что-то сказать не так", - так начала она свою речь.

По окончании выступления депутаты Европарламента аплодировали ей стоя.

Что сказала Дарья Навальная

Об отце и других лауреатах премии Сахарова

"Мой отец по-прежнему в тюрьме. И это касается не только Алексея Навального. Где сейчас находятся предыдущие лауреаты Сахаровской премии? Преимущественно в тюрьме. Где сейчас лауреат Нобелевской премии мира 2010 года Лю Сяобо? Он умер в тюрьме.

Я задаюсь вопросом - почему настолько тяжело освободить тех, кто борется за права человека? Почему их в XXI веке закрывают в тюрьмах не только по всему миру, но и в географически европейских странах?

Европа великая и могущественная. Резолюции Европейского парламента - точные, правильные и справедливые, их поддерживают в Великобритании, США, Израиле, Новой Зеландии и во всем свободном мире.

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Но люди, как мой отец, продолжают сидеть в тюрьме и наблюдать за тем, как все больше их соратников отправляются за решетку".

О политике прагматизма

"Я столько раз слышала: "Знаешь, Даша, я понимаю, почему ты так думаешь. Потому что это касается твоей семьи, твоих близких. Но в реальной жизни мы должны быть более прагматичными". Но сегодня, здесь, я хочу выступить против такого прагматизма.

Это премия Сахарова. Андрей Сахаров был одним из самых непрагматичных людей. Я не понимаю, почему люди, которые от его имени агитируют за прагматичные отношения с диктаторами, не могут открыть книги по истории. Это было бы очень прагматичным шагом.

И тогда они бы поняли, что умиротворение диктаторов и тиранов ни разу не сработало.

Сколько людей пытались себя убедить в том, что сумасшедший, который изо всех сил держится за власть, будет вести себя достойно в ответ на уступки и заигрывания. Этого никогда не случится.

Вся суть авторитарной власти состоит в игре на повышение ставок, агрессии и поиске новых врагов.

Те, кто говорят "давайте не будем давить на Лукашенко" и продолжают вести с ним диалог, в то время когда он избивает людей и бросает их за решетку, добились того, что Лукашенко сажает пассажирские самолеты, чтобы задержать одного человека.

"Не давите, нам надо действовать аккуратно, чтобы не разозлить их", - говорит прагматик. А завтра диктатор везет к границам Евросоюза тысячи мигрантов, заставляет женщин и детей штурмовать заборы, тайно мечтая, чтобы кого-то из них застрелили или задавили в толпе".

О Путине

"Годы заигрывания с Путиным привели к тому, что для поднятия своих рейтингов он может развязать войну. Сколько будет стоить Европе война на Украине? Ни один прагматичный торговый договор не окупит потерь, которые несет война - не говоря уж о времени, которое европейские политики потратили на то, чтобы говорить об этих проблемах.

Автор фото, Getty Images

Один из лидеров российской оппозиции Борис Немцов был убит выстрелами в спину рядом с Кремлем. А потом приходит прагматик и говорит: ну, мы с этим особо ничего не можем сделать, давайте сделаем критическое заявление и продолжим диалог.

А они убьют и второго, и третьего, и четвертого в центре Берлина, и пятого в Великобритании. А потом они взорвут какие-нибудь склады в Европе. А потом они начнут убивать с применением химического оружия.

Сейчас мы знаем, что были неудачные попытки убийств. А сколько было удачных?

Они убивают граждан моей страны без суда и следствия. Они были близки к убийству моей матери. Они почти убили моего отца.

И никто не гарантирует, что завтра европейские политики не начнут умирать от простого касания дверной ручки. Вы уже увеличиваете бюджеты полиции, вы направляете деньги в спецслужбы, тратите миллионы на то, чтобы распознать эти ядовитые вещества. Это все - последствия прагматизма".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В церемонии вручения премии участвовал соратник Навального Леонид Волков

Что передал Алексей Навальный

"Пора это сказать напрямую. Под флагом прагматизма скрываются цинизм, двуличие и коррупция.

Когда я написала отцу и спросила, что он хочет, что бы я сказала от его имени, он ответил: пусть никто не смеет приравнивать Россию к путинскому режиму.

Россия - часть Европы, мы стремимся к тому, чтобы стать ее частью. Но мы также хотим, чтобы Европа сама стремилась к себе, к своим принципам, которые находятся в самом ее сердце.