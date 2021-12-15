Московский "Спартак" снова расстается с главным тренером. Руй Витория уходит
Московский футбольный клуб "Спартак" и его главный тренер Руй Витория расторгли контракт "по взаимному соглашению", говорится в сообщении на сайте клуба. Португальский тренер возглавлял команду с конца мая этого года.
Клуб также покидают ассистенты Витории.
"Португалец навсегда останется в истории "Спартака" как тренер, выведший команду в play-off Лиги Европы с первого места в группе. Клуб благодарит Руя за это достижение. Вместе с тем красно-белым необходим новый вектор, чтобы исправить турнирное положение в чемпионате России. Необходимость перемен вынудила стороны к поиску решения, которое устроило бы всех и пошло на пользу "Спартаку", - сказано в заявлении клуба.
С 2008 года, когда команду покинул главный тренер Станислав Черчесов, в московском "Спартаке" сменилось 10 наставников - датчанин Микаэль Лаудруп, Валерий Карпин, испанец Унаи Эмери, затем снова Валерий Карпин, Дмитрий Гунько, швейцарец Мурат Якин, Дмитрий Аленичев, итальянец Массимо Каррера, Олег Кононов, немец Доминико Тедеско.
Руй Витория стал одиннацдатым, но проработал чуть более полугода. При нем команда впервые в своей истории вышла в плей-офф Лиги Европы, но в национальном чемпионате пока не блещет - "Спартак" сейчас занимает 9-е место.