Московский "Спартак" снова расстается с главным тренером. Руй Витория уходит

15 минут назад

Автор фото, Alexander Demianchuk/TASS

Московский футбольный клуб "Спартак" и его главный тренер Руй Витория расторгли контракт "по взаимному соглашению", говорится в сообщении на сайте клуба. Португальский тренер возглавлял команду с конца мая этого года.

Клуб также покидают ассистенты Витории.

"Португалец навсегда останется в истории "Спартака" как тренер, выведший команду в play-off Лиги Европы с первого места в группе. Клуб благодарит Руя за это достижение. Вместе с тем красно-белым необходим новый вектор, чтобы исправить турнирное положение в чемпионате России. Необходимость перемен вынудила стороны к поиску решения, которое устроило бы всех и пошло на пользу "Спартаку", - сказано в заявлении клуба.

С 2008 года, когда команду покинул главный тренер Станислав Черчесов, в московском "Спартаке" сменилось 10 наставников - датчанин Микаэль Лаудруп, Валерий Карпин, испанец Унаи Эмери, затем снова Валерий Карпин, Дмитрий Гунько, швейцарец Мурат Якин, Дмитрий Аленичев, итальянец Массимо Каррера, Олег Кононов, немец Доминико Тедеско.