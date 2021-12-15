Экс-судью Хахалеву хотят привлечь к уголовной ответственности. Она прославилась после свадьбы дочери

17 минут назад

Бывшую судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву, получившую скандальную известность в 2017 году, могут привлечь к уголовной ответственности. Согласие на это дала Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России, рассмотрев представление главы Следственного комитета (СКР) Александра Бастрыкина.

О том, что Бастрыкин попросил ВККС дать согласие на привлечение Хахалевой к уголовной ответственности, стало известно на прошлой неделе. Теперь против нее могут возбудить дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ).

Как сообщает РИА Новости, на заседании ВККС в среду представитель СКР заявил, что Хахалева 127 дней отсутствовала на рабочем месте, но, обманывая сотрудников, заполнявших табеля учета рабочего времени, незаконно получила 1 миллион 195 тысяч рублей.

Секретарь коллегии сообщила, что Хахалева 8 декабря улетела в Ереван, и сведений о ее возвращении в Россию нет.

Хахалева находится за рубежом на лечении, куда она выехала еще в начале декабря до появления информации о рассмотрении ВККС вопроса по ее делу, говорил накануне адвокат экс-судьи радиостанции Business FM.

Хахалева работала судьей Краснодарского краевого суда с 2004-го по 2020 год. Она возглавляла коллегию по административным делам и входила в президиум суда.

Летом 2017 года она оказалась в центре скандала после того, как в социальных сетях появились видеозаписи со свадьбы ее дочери, на которой перед гостями выступали звезды российской эстрады - Иосиф Кобзон, Николай Басков, Валерий Меладзе и Вера Брежнева. СМИ писали, что на праздник было потрачено не менее 2 млн долларов, а Хахалеву прозвали "золотой судьей".

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Хахалева утверждала, что свадьба была организована ее бывшим мужем-бизнесменом, который взял на себя все расходы, а приглашенные артисты были его друзьями. Оценки стоимости торжества она называла "взятыми с потолка".

На этом фоне также начали появляться публикации о том, что Хахалева якобы имеет отношение к криминальному миру, а ее документы об образовании могут быть поддельными. Позже совет судей Краснодарского края провел проверку и заключил, что это не соответствует действительности.

После этих событий карьера Хахалевой начала рушиться. Сначала ее исключили из президиума суда и сняли с должности председателя коллегии, а затем отстранили от ведения гражданских и уголовных процессов.

В 2020 году Высшая квалификационная коллегия судей решила досрочно прекратить полномочия Хахалевой и привлечь ее к дисциплинарной ответственности за прогулы.