+38 летом в Якутии: рекордную температуру в Арктике подтвердили ученые

14 декабря 2021, 19:20 GMT Обновлено 30 минут назад

Автор фото, Sergey Gavrilov/TASS

Ученые-метеорологи официально признали зафиксированную прошлым летом температуру +38 градусов в якутском Верхоянске рекордной для Арктики. Они также связали ее с лесными пожарами. Одновременно с этим Россия попала в климатическую повестку по другому поводу - она заблокировала первую отдельную резолюцию Совета Безопасности ООН по климату.

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) зафиксировала новый рекорд температуры в Арктике 20 июня 2020 года в городе Верхоянск в Якутии - там было 38 градусов тепла. Ученые объясняют, что Сибирь и Арктика нагреваются быстрее, чем большинство других регионов планеты.

"Этот новый арктический рекорд входит в серию наблюдений, которые добавлены в архив погоды и экстремальных климатических явлений ВМО. Это тревожные звоночки по поводу нашего изменяющегося климата", - объясняет Генеральный секретарь ВМО профессор Петтери Таалас.

Арктика - один из регионов мира с наиболее быстрым потеплением. Температуры там растут более чем в два раза быстрее среднемировых, отмечает организация.

Экстремальные температуры и изменение климата даже заставили экспертов ВМО добавить к своим измерениям новую категорию данных "самая высокая зарегистрированная температура на 66.5⁰ северной широты и севернее" - примерно на этой широте находится Северный полярный круг.

Верхоянск находится примерно в 115 км за линией полярного круга. По данным сайта World-weather, летняя жара для города нетипична - средняя температура в июле составляет около +16 градусов.

О зафиксированной температуре в Верхоянске Росгидромет сообщал летом 2020. Однако официально рекорд надо было подтвердить: ученые сверяли данные с разных станций, чтобы убедиться в точности измерений. Также они проверили сведения о температуре в прошлом, чтобы убедиться, что подобных экстремальных явлений не было в Арктике раньше - в том числе в западном полушарии. Поэтому официально о рекорде объявили только в этот вторник.

"Температура, которая больше подошла бы для Средиземноморья, чем для Арктики, была измерена на метеостанции во время исключительной и длительной волны жары в Сибири. Большую часть лета в прошлом году средние температуры в Арктической Сибири были до 10 градусов выше нормальных значений, подпитывая разрушительные пожары и вызывая масштабное таяние льдов", - сообщает ВМО.

Катаклизмы и климат

В России в 2020 году действительно отмечались ранние и масштабные лесные пожары. Одним из самых пострадавших регионов стала Якутия.

За минувшее десятилетие 2020 год, по данным ВМО, стал одним из трех с самой высокой среднегодовой температурой - рекорд по этому показателю принадлежит 2016 году. Это во многом связано с высокими температурами именно в арктической части Сибири.

ВМО сообщала, что годы с 2011 по 2020 стали самой теплой декадой за историю наблюдений.

Лето 2021-го продолжило эту тенденцию. Июль этого года был на треть градуса теплее, чем в среднем за последние 30 лет, сообщали ученые Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды.

2021 год в России также запомнился масштабными лесными пожарами. К началу августа огонь прошел 13,4 млн гектаров, подсчитали в Greenpeace.

Серьезнее всего ситуация была в Якутии - на начало августа, по данным МЧС, на этот регион приходилось 78% площадей пожаров в стране.

Автор фото, Ivan Nikiforov/TASS Подпись к фото, Лесные пожары в районе якутского села Куерэлээх

При чем тут глобальное потепление

Ученые из объединения World Weather Attribution (WWA), которое занимается регистрацией экстремальных погодных явлений, проанализировали средние температуры в период между январем и июнем 2020 года для большой части Сибири и выяснили, что они были необычно высокими - включая максимальную температуру в Верхоянске в июне.

"Мы выяснили, что в обоих случаях такие события были бы фактически невозможны без изменения климата, вызванного деятельностью человека", - утверждают в WWA.

Автор фото, Yevgeni Sofroneyev/TASS

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Накануне Россия оказалась в центре новостей, связанных с изменением климата, - она проголосовала против внесенного Ирландией и Нигером проекта резолюции Совета Безопасности ООН "Климат и безопасность".

"Навязываемый Совету документ предлагал однобоко - через климатическую призму - подходить к конфликтам и угрозам международному миру и безопасности", - заявили в постпредстве России при ООН.

"Приходится констатировать, что за такой линией стоит отнюдь не забота о судьбах стран и людей, сталкивающихся с проблемами изменения климата. В этом усматриваем попытку переложить вину на сами развивающиеся государства…" - говорится в документе.

Эта резолюция могла быть первой, которая была посвящена угрозе климатической безопасности как отдельному вопросу. В проекте резолюции говорилось, что более сильные штормы, повышение уровня моря, более частые наводнения и засухи, а также другие последствия потепления могут усилить социальную напряженность и конфликты, потенциально "создавая ключевой риск для глобального мира, безопасности и стабильности".

Документ поддержали 113 из 193 стран-членов ООН, в том числе 12 из 15 членов Совбеза. Индия и Россия, обладающая правом вето, проголосовали против, а Китай воздержался.

Страны Запада публично выражали свое недовольство решением России. "Россия подвела мир тем, что наложила вето на резолюцию, которую поддержало большинство стран-членов ООН", - написала у себя в "Твиттере" постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник заявил, что Москва не согласна с этим заявлением и назвал резолюцию "полностью неприемлемой". По словам пресс-секретаря президента, климатическая повестка чрезвычайно важна для Москвы и является одним из приоритетов внешней политики России.

В начале ноября Россия поставила цель по достижению "углеродной нейтральности при устойчивом росте экономики", напоминает в беседе с Би-би-си руководитель климатического проекта Greenpeace в России Василий Яблоков. Эта цель заложена в новую стратегию низкоуглеродного развития, которую в конце октября утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Но одного обещания сократить выбросы недостаточно для изменения ситуации. "Более амбициозные действия воспринимаются как некоторая угроза национальным интересам, в том числе. Что нам все-таки придется сокращать зависимость от ископаемого топлива. А никто не может нам диктовать этого", - отмечает Яблоков.

Он указывает на противоречие: с одной стороны, Россия пытается отстоять свои интересы, но с другой стороны, уже нужно делать все возможное, чтобы предотвратить изменение климата.

"Здесь можно долго спорить - Россия будет уверена, что это происки каких-то стран, чтобы ослабить экономику. Те страны будут говорить, что Россия блокирует важные решения, потому что не до конца понимает всю степень серьезности климатической угрозы. Тут какой-то тупик образовался", - отмечает Яблоков.