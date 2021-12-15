Дайджест: США в последний момент поднимают потолок долга; бунт британских консерваторов против Джонсона

28 минут назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, Хотя мало кто верил в возможность дефолта, переговоры продолжались до последнего момента

Мало кто всерьез верил в возможность дефолта США, но все равно дотянули до последнего возможного момента: во вторник Сенат США проголосовал за повышение потолка заимствований на 2,5 триллиона долларов. Сейчас долг составляет около 29 триллионов долларов.

Министерство финансов США предупреждало, что прежний потолок был бы достигнут как раз 15 декабря, после чего по закону Соединенные Штаты не смогли бы занимать больше и поэтому не смогли бы платить по своим обязательствам - а это и есть дефолт. США ни разу в своей истории не отказывались выплачивать долги, однако каждый раз повышение потолка долга становится предметом политических баталий между партиями в Конгрессе.

В этот раз республиканцы в Сенате не желали голосовать за повышение потолка, но и доводить дело до дефолта тоже не хотели. В конечном итоге договорились изменить регламент таким образом, чтобы по этому вопросу решение могло быть принято голосами одних демократов, но только один раз. По большинству вопросов (за исключением бюджета и кадровых назначений) в Сенате фактически необходимо большинство в 60 голосов, тогда как у демократов есть всего 50 (плюс голос вице-президента Камалы Харрис, при условии, что ни один из демократов не отклонится от линии партии).

Ожидается, что Палата представителей, со своей стороны, проголосует за повышение потолка долга вечером вторника по вашингтонскому времени; в этой палате у демократов перевес голосов несколько больше.

Нового потолка заимствований, как пишут американские СМИ, хватит до 2023 года, то есть уже после промежуточных выборов в ноябре 2022 года, так что о следующем повышении потолка администрации придется договариваться уже с новым составом Конгресса. Вряд ли он будет сговорчивее: на протяжении многих десятилетий партия президента почти всегда проигрывает первые выборы после его избрания; пошатнувшаяся популярность Джо Байдена, рост инфляции и не желающая уходить пандемия позволяют прогнозировать, что демократы могут потерять большинство в одной из палат Конгресса, а то и в обеих.

Консерваторы разлюбили Джонсона

Автор фото, Reuters

По эту сторону Атлантики в британском Парламенте тоже состоялось интересное голосование. Парламент проголосовал за пакет антиковидных мер, о которых премьер Борис Джонсон объявил на прошлой неделе; самая заметная из них делает обязательными ковидные пропуска с QR-кодами, получаемые при прохождении полного курса вакцинации или со свежим отрицательным тестом. Пропуска эти, кстати, обязательны только для посещения ночных клубов и крупных массовых мероприятий типа футбольных матчей, в других местах, включая театры, магазины, общественный транспорт, они не требуются. Но главное - не за что голосовали, а кто.

У консерваторов Бориса Джонсона есть уверенное большинство в Палате общин, но если бы он опирался на голоса своих однопартийцев, то решение бы не прошло. 99 консерваторов проголосовали против позиции своего правительства; закон прошел лишь благодаря поддержке оппозиционных лейбористов.

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Этот бунт в партии стал свидетельством растущего недовольства тори Борисом Джонсоном: его спровоцировали скандалы, типа вскрывшихся вечеринок на Даунинг-стрит прошлой зимой, когда страна погружалась в локдаун. Но в не меньшей степени, как отмечает политический обозреватель Би-би-си Лора Кюнсберг, - это протест против общего направления политики Джонсона, для многих консерваторов идеологически неприемлемо "ковидное государство", "страна с высокими налогами, высокими расходами и высокой инфляцией".

У консерваторов сложилась довольно четко выраженная традиция смещения лидеров, которыми в партии недовольны. Об этом многое может рассказать предшественница Джонсона Тереза Мэй; теперь она обычная, рядовая депутатка парламента, часто критикует свое руководство, а по вопросу о QR-кодах, как сообщают, воздержалась.

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