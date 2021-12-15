Лидеры ингушских протестов получили от семи с половиной до девяти лет колонии

час назад

Автор фото, Yulia Sugueva/Mediazona*

Кисловодский городской суд на выездном заседании в Ессентуках огласил приговор лидерам протестов против изменения границы между Ингушетией и Чечней. Они получили от семи с половиной до девяти лет лишения свободы.

Председатель Совета тейпов ингушского народа Малсаг Ужахов, член совета Ахмед Барахоев и глава ингушского отделения "Российского красного креста" (причислено минюстом России к иностранным агентам) Муса Мальсагов получили по девять лет колонии.

Главу организации "Выбор Ингушетии" Исмаила Нальгиева, руководителя Совета молодежных организаций Багаудина Хаутиева и главу объединения "Опора Ингушетии" Бараха Мемурзиева суд приговор к восьми годам лишения свободы, замдиректора Мемориального комплекса жертвам репрессий Зарифу Саутиеву - к семи с половиной годам.

Таким образом суд назначил всем фигурантам те сроки, о которых просил прокурор.

Всех посудимых признали виновными в организации опасного для жизни насилия в отношении силовиков (часть 2 статьи 318 Уголовного кодекса с применением части 3 статьи 33 УК). Барахоева, Ужахова и Мальсагова также признали виновными в организации деятельности экстремистского сообщества (часть 1 статьи 282 УК), а остальных - в участии в нем (часть 2 статьи 282.1 УК).

Барахоев и Ужахов также признаны виновными в причастности к некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (статья 239 УК). Кроме того, суд признал Барахоева виновным в неисполнении обязанности об уведомлении о наличии второго гражданства (статья 303.2 УК).

Во время оглашения приговора возле суда собралось много людей, пришедших поддержать подсудимых.

Протесты из-за изменения границы

Протесты в Ингушетии начались после того, как главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и Чечни Рамзан Кадыров 28 сентября 2018 года подписали соглашение об административной границе двух республик. Часть горных земель Ингушетии перешла Чечне.

4 октября 2018 года, когда ингушский парламент утвердил это соглашения, на площадь в столице республики Магасе вышли тысячи местных жителей, которые потребовали отменить соглашение.

В конце того же месяца Конституционный суд Ингушетии признал соглашение Евкурова и Кадырова нелегитимным, однако Конституционный суд России 27 ноября признал документ законным. После этого протесты возобновились.

Самые крупные акции протеста прошли в Магасе 26-27 марта 2019 года. На них протестующие требовали отставки руководства республики. Акции закончились столкновениями с полицией. После этого было возбуждено уголовное дело о нападении на силовиков, фигурантами которого стали 52 человека.

По версии следствия, на акции пострадали 67 сотрудников правоохранительных органов. Дела против участников протестов рассматривались отдельно, суд над лидерами протестов начался в ноябре 2020 года и шел больше года.

Что говорили подсудимые

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Один из лидеров протестов в Ингушетии Ахмед Барахоев в последнем слове заявил, что у уголовного дела "политическая подоплека", и оно имеет заказной характер.

"И вот, объявили срок, девять лет. А мне под 70. Сказали, что два года после этих девяти лет - на особом положении. Ну хорошо, приятно быть на особом положении", - цитировал его "Кавказский узел" (признан иностранным агентом)."Ложь - это большой грех. Но всё, что я слышал здесь, в течение этого года, это была ложь", - добавил Барахоев."Всё, что следствие смогло собрать, - это то, что происходило в короткий период на одном небольшом пятачке (27 марта 2019 года на площади в Магасе - прим. Би-би-си). Это всё, что прокуратура предъявляет с целью посадить восемь человек на длительный срок по обвинению в экстремистской деятельности и организации насилия. То, что они предъявляют, - это сплошная фальсификация", - заявил во время своего последнего слова Барах Чемурзиев.

Спецкор Русской службы Би-би-си Илья Барабанов вспоминает о событиях 2018 года в Ингушетии, которые он тогда освещал:

Когда в октябре 2018 года в столице Ингушетии вспыхнули протесты против передачи части территории республики соседней Чечне, корреспонденты Русской службы Би-би-си оказались на месте едва ли не первыми. И на московские протесты, где основной движущей силой всегда была молодежь, ингушские акции совсем не были похожи.

С большим уважением к старейшинам, которых теперь осудили, относились и протестующие, и местные правоохранители, у которых не было ни малейшего желания митинги разгонять.

Силовиков в Магас в итоге пришлось стягивать из соседних регионов. "Не будет ли проблем с начальством?" - спрашивали мы митингующих. "Так всё начальство тоже здесь", - отвечали нам.

С Зарифой Саутиевой, получившей сегодня 7,5 лет колонии, мы познакомились в день первого митинга в Магасе. Тогда она выпустила видеоролик с критикой нового соглашения о границах Ингушетии и Чечни и, когда ее представляли заместителем директора музея политических репрессий, шутила: "Похоже, бывший уже замдиректора".

За несколько дней работы в Магасе в октябре 2018 года мы с коллегами так и не увидели ни противостояния с силовиками, ни каких-либо столкновений, ни драк. Лишь в первый день президент республики Юнус-Бек Евкуров попытался было выйти к протестующим, но был освистан, а его охрана, уводя главу региона, открыла беспорядочную пальбу в воздух.

Евкуров давно уже не в Ингушетии и занимает теперь пост заместителя министра обороны. Скорее всего, мы уже никогда не узнаем, что он почувствовал, узнав о сегодняшнем приговоре людям, с которыми был когда-то неплохо знаком.

Спор Путина и Сокурова

Ранее в декабре режиссер Александр Сокуров попросил президента России Владимира Путина прекратить уголовное преследование лидеров ингушских протестов. Путин и Сокуров вступили в оживленную дискуссию после выступления режиссера о республиках Северного Кавказ, в котором он затронул в том числе и протесты в Ингушетии.

"Вот собрались ингуши, опираясь на эту самую культурно-национальную традицию, собрали народный сход, потому что у них забрали часть территории, на основании культурно-национальной традиции. Они обязаны были собрать этот сход, обязаны были всем народом обсудить то, что происходит, происходило на их территории", - сказал Сокуров на заседании президентского совета по правам человека.

Автор фото, Alexei Druzhinin/TASS Подпись к фото, Александр Сокуров: "И вот 15 декабря, Владимир Владимирович, будут судить этих людей бог знает за что"

"Но в Москве это не понравилось. В Москве много лоббистов чеченского сектора, и москвичи решили активных ингушей заарестовать. Несколько лет держали в тюрьмах в Нальчике с нарушением, как говорят адвокаты, всех процессуальных норм. И вот 15 декабря, Владимир Владимирович, будут судить этих людей бог знает за что. Никто не знает за что", - продолжил режиссер.

"Там много вопросов, я знаю их очень хорошо. У нас две тысячи территориальных претензий по стране. Дорогой Александр Николаевич, Вы хотите повторения Югославии на нашей территории?" - ответил Путин.

Весной этого года фильм "Граница" ученицы Сокурова Марьяны Калмыковой был снят с показа в России. Минкульт не выдал ему прокатное удостоверение и увидел в картине "призывы к терроризму и экстремистской деятельности. В фильме рассказывается о передаче ингушских земель Чечне и последующих протестах в Ингушетии.