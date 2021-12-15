"Это разрушило мой мозг". Билли Айлиш рассказала, что начала смотреть жесткое порно в 11 лет

15 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Певица Билли Айлиш рассказала, что увлечение просмотром порно в детстве разрушительно подействовало на ее психику

19-летняя обладательница пяти "Грэмми", певица Билли Айлиш призналась, что начала смотреть жесткую порнографию, когда ей было 11 лет. Увлечение просмотром порно в детстве привело к ночным кошмарам и проблемам в сексуальных отношениях, рассказала певица в радиошоу Говарда Стерна на SiriusXM.

Стерн спросил Айлиш о порнографии, поскольку эта тема упоминается в песне Male Fantasy из ее нового альбома Happier Than Ever. В балладе девушка поет о том, что осталась дома одна и смотрит порно, чтобы отвлечься от переживаний из-за разрушенных отношений.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Билли Айлиш, которой в эту субботу исполнится 20 лет, является самой молодой певицей, получившей "Грэмми"

"Если честно, я смотрела очень, очень много порно. Я думаю, что это действительно разрушило мой мозг, и я чувствую себя невероятно опустошенной из-за того количества порно, которое я видела", - призналась девушка.

Она рассказала, что ребенком не понимала, что смотрит что-то неправильное, и думала, что люди занимаются сексом именно так, как это происходит в порнофильмах.

"Из-за этого, когда я стала заниматься сексом, я не говорила "нет", каким то вещам, которые лучше было бы не делать", - говорит певица.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Билли Айлиш сказала, что сейчас считает порно позором

Она говорит, что доступность порнографии - это настоящая проблема, поскольку порно серьезно искажает понимание того, что является нормальным во время секса, в том числе и того, что касается обоюдного согласия.

Эту точку зрения разделяют эксперты, занимающиеся вопросами благополучия детей, в том числе из Unicef. Они согласны с тем, что воздействие порнографии на детей и подростков может быть очень вредным.