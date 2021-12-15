"Восточное партнерство": санкции для России и 2 млрд евро для участников

15 декабря 2021, 20:59 GMT Обновлено 28 минут назад

Автор фото, TASS Подпись к фото, Президент Украины Владимир Зеленский перед саммитом на встрече с председателем Совета ЕС Шарлем Мишелем вновь заявил, что цель Украины (а также Молдовы и Грузии) - стать полноправными членами Евросоюза. Но ЕС по-прежнему ничего им не обещает

В Брюсселе завершился саммит "Восточное партнерство", в котором приняли участие лидеры всех стран ЕС и пяти стран-участниц "Восточного партнерства" - Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы и Украины. Формально в саммите участвовала и Беларусь, однако после жестокого подавления прошлогодних протестов и европейских санкций против Александра Лукашенко и его окружения представителей Минска в Брюсселе не было - Беларусь была "представлена" символическим пустым креслом и флагом.

Превентивные санкции

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны ЕС применить мощную санкционную политику в отношении России не в качестве реакции на вероятную военную эскалацию с ее стороны в Донбассе, а в превентивных целях.

"Мы за мощную санкционную политику до эскалации, и тогда вероятной эскалации может не быть, - заявил журналистам украинский лидер. - Такие отношения, упреждающие опасные шаги, смогут остановить конфликт на востоке нашей страны, который происходит уже восемь лет".

Зеленский также выразил желание, чтобы одну из главных ролей в процессе урегулирования ситуации в Донбассе сыграли Соединенные Штаты, но чтобы этот процесс шел при обязательных консультациях с Киевом и при его участии.

"Мы готовы к трехсторонним саммитам, но нельзя решать что-то с Украиной без Украины", - сказал Зеленский. При этом украинский президент подчеркнул, что готов к переговорам с Россией в любом формате ради урегулирования ситуации в Донбассе.

"Мы об этом говорим открыто и уже не первый раз, - заявил Зеленский, - но необходимо такое же желание - остановить войну - и со стороны РФ".

В свою очередь, Евросоюз призвал Россию разрядить обстановку на границе с Украиной,

"Мы призываем Россию способствовать деэскалации и воздержаться от любых дальнейших агрессивных актов, - заявила по итогам саммита "Восточного партнерства" глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. - Ни у кого не должно оставаться сомнений в том, что Евросоюз ответит на любую агрессию в отношении Украины".

В декларации, принятой по итогам саммита, говорится также, что ЕС по-прежнему выступает за сохранение суверенитета, независимости и территориальной целостности в пределах международно признанных границ всех стран "Восточного партнерства".

Там также сказано о неизменном стремлении к укреплению демократии и верховенства закона, и о том, что защита прав человека и основополагающих свобод остается главной целью сотрудничества в рамках "Восточного партнерства".

Амбициозный инвестиционный план

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Президент Евросовета Шарль Мишель

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ЕС объявил о планах по инвестированию в страны "Восточного партнерства" более 2 млрд евро.

Как заявил председательствующий на саммите президент Европейского совета Шарль Мишель, этот амбициозный экономический и инвестиционный план призван оказать серезное влияние на общество.

Еще в июле Еврокомиссия составила новую инвестиционную программу, по которой страны "партнерства" до 2027 года смогут получить в сумме 2,3 млрд евро.

Эти деньги пойдут на поддержку полумиллиона малых и средних предприятий, на реконструкцию дорог, борьбу с коррупцией, поддержку независимой прессы и неправительственных организаций и тому подобные цели.

При этом ЕС в соответствии со своей обычной практикой будет выделять деньги на условиях софинансирования и надеется, что страны "партнерства" таким образом смогут привлечь в европейские проекты в разы больше средств, чем сами эти 2,3 млрд евро.

"Европейские устремления и европейский выбор"

Автор фото, Reuters

В заявлении по итогам саммита говорится, что Евросоюз "признает европейские устремления и европейский выбор" части стран "Восточного партнерства", но никаких обещаний относительно приема этих стран в ЕС в документе нет - как не было их и в коммюнике предыдущих пяти саммитов.

И состав участников саммита, и результаты встречи показывают, в каком сложном и неопределенном состоянии находится эта программа сотрудничества Евросоюза с восточноевропейскими странами, не вошедшими в ЕС.

Армения и Азербайджан с разной степенью энтузиазма участвуют в ВП, но не хотят вступать в ЕС.

Украина же, Грузия и Молдова добиваются, чтобы им пообещали прием в члены Евросоюза - хотя бы без конкретных сроков, когда-нибудь.

"Наша цель - полноценное членство в Евросоюзе", - в очередной раз сказал президент Украины Владимир Зеленский, встречаясь перед саммитом с председателем Совета ЕС Шарлем Мишелем.

Но к этому не готовы ни сами эти три страны, ни ЕС, и не будут готовы в сколько-нибудь обозримом будущем. ЕС предлагает им лишь тесное сотрудничество на основе договоров об ассоциации.

Сейчас даже балканские страны - Сербия, Босния, Черногория, Северная Македония и Албания, которые, в отличие от восточной шестерки, являются официальными кандидатами в ЕС, не знают, когда их примут в союз и примут ли вообще.

Программа "Восточного партнерства" вообще с самого момента создания в 2009 году виделась европейским политикам как замена переспективе членства в ЕС: будем с вами сотрудничать настолько тесно, насколько вы захотите, но принимать вас в полноправные члены пока не собираемся.

Украина, Грузия и Молдова в этом году даже создали "ассоциированное трио", цель которого - сотрудничество трех стран в деле интеграции в Евросоюз. ЕС, однако, не спешит институционально признавать это "трио", то есть строить с ним отношения как-то отдельно от "Восточного партнерства".

По итогам саммита глава Еврокомиссии также выразила надежду, что место Беларуси на встречах "Восточного партнерства" вскоре займет демократически избранный представитель.